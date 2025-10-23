‘쌍둥이 출산’ 임라라, 급성 출혈로 중환자실行…남편 “기도해 달라”

기사입력 2025-10-23 09:25


[스포츠조선 이유나 기자] 최근 쌍둥이를 출산한 개그우먼 임라라가 갑작스러운 출혈로 중환자실에 입원했다.

23일 임라라의 남편 손민수는 "라라가 갑자기 출혈이 심해서 응급실 왔다가 중환자실에 입원하게 되었어요"라며 중환자실 사진을 올렸다.

이어 "혼자있는 거 무서워할텐데 저도 옆에 있을수가 없고 제가 할수 있는게 없네요. 라라 건강하게 회복할 수 있게 기도해주세요"라고 부탁했다.


이날 손민수는 두 사람의 유튜브 채널 엔조이커플 커뮤니티에도 "기다려주신 분들께 너무 죄송하지만 라라의 컨디션이 갑작스럽게 좋지 않아 오늘 예정이었던 출산 영상 업로드가 어려울 것 같다"고 밝혔다.

이어 "회복 후 최대한 빨리 영상으로 찾아뵐 테니 조금만 기다려달라. 라키&뚜키는 여러분의 응원 덕분에 건강하게 잘 자라고 있다. 곧 인사드리겠다. 항상 응원해 주셔서 감사하다"라고 전했다.

한편 임라라는 2023년 손민수와 결혼했다. 임라라는 시험관 시술로 임신에 성공, 지난 14일 이란성 쌍둥이를 출산했다. 임라라는 출산 후 "출혈이 많았어서 회복을 좀 더 해야할 것 같다. 처음 겪는 고통이라 무서웠는데 DM(다이렉트 메시지)이랑 댓글로 주신 응원이 정말 많은 힘이 되더라. 빨리 회복하고 또 인사드리겠다"라고 밝히기도 했다.

