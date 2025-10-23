송혜교, 여리여리 몸매 ‘누드톤 슬립’…완벽 비율 전신샷 공개

기사입력 2025-10-23 11:20


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 송혜교가 슬립 스타일의 수트룩으로 여신미를 뽐냈다.


23일 송혜교는 자신의 계정에 'chaumetofficial' 제목으로 사진 몇 장을 게재했다.

자신이 모델로 활동 중인 브랜드의 얼굴로 새로운 화보를 공개한 것.


특히 누드톤 슬립톱을 입은 송혜교의 모습이 청초하고 아름답다. 또한 발을 덮은 롱팬츠로 8등신 비율까지 맞춘 모습.


한편 쇼트커트로 단아함을 뽐낸 송혜교는 송혜교는 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에 출연한다.

'천천히 강렬하게'에는 송혜교 외에 공유, 차승원, 이하늬, 설현 등이 출연해 호흡을 맞춘다.

lyn@sportschosun.com



