박나래, 장성한 아들 생겼다..보넥도 '나래식' 풀코스에 "나래 엄마" 호칭 변경

기사입력 2025-10-23 11:52


박나래, 장성한 아들 생겼다..보넥도 '나래식' 풀코스에 "나래 엄마" …

[스포츠조선 조지영 기자] 박나래가 그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)를 위한 특별한 케어 풀코스를 선보였다.

지난 22일 저녁 공개된 유튜브 채널 '나래식' 57회에는 그룹 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)가 출연해 박나래와 함께 가을 바람을 맞으며 유쾌한 하루를 보냈다.

컴백을 앞두고 바쁜 일정을 보내고 있는 멤버들을 위해 박나래는 '고모 모드'를 발동했다. 24시간 수비드한 바비큐 폭립을 준비한 그의 정성에 멤버들은 놀라움을 감추지 못했고, 조를 나눠 직접 요리에도 도전하며 특별한 추억을 쌓았다.

태산, 성호, 운학이 바비큐를 굽고, 명재현, 이한, 리우는 새우 필라프에 도전했다. 그 과정에서 폭발하는 멤버들의 극강의 하이텐션과 좌충우돌 케미스트리는 압도적 시선 강탈. 반면 박나래는 그들을 돕느라 정신없이 뛰어다녔고, 급기야 "진짜 조카가 여섯 명 있는 기분이다" "육아일기 쓰는 것 같다"고 혀를 내둘러 웃음을 자아냈다.

또한 박나래는 집밥이 그리울 멤버들을 위해 정성 가득한 한우 미역국까지 내놓는 섬세함을 보였다. 이는 10월 생일을 맞은 리우와 이한을 위한 음식이기도 해 의미를 더했다. 여기에 두 사람을 위한 서프라이즈 생일 케이크까지 준비하는 센스를 발휘해 현장은 감동의 도가니로 물들었다.

이에 태산은 "진짜 와, 감동을 언제까지 주실 거냐"며 "이 정도면 고모가 아니라 엄마 아니냐"라고 감격했고, 멤버들은 자연스럽게 박나래를 "나래 엄마"라고 불러 훈훈함을 자아냈다. 또 박나래 역시 10월 생일자임이 밝혀지며, 멤버들의 '역축하'까지 이어져 분위기는 더욱 화기애애해졌다.

식사 후 현장은 야외 노래방 파티로 전환됐다. 멤버들의 지칠 줄 모르는 '흥 폭발' 에너지에 박나래는 결국 백기를 들고 바닥에 주저앉는 엔딩을 맞이해 웃음을 안겼다.

끝으로 리우는 "팬분들이 좋아할 영상이어도 좋겠지만, 원래 나래 선배님을 좋아하고 보시던 분들도 재미있게 보시면 좋을 것 같다"며 진심 어린 감사 인사를 전했다.


한편 '나래식'은 박나래 특유의 맛깔스러운 입담과 요리 실력을 녹여낸 힐링 쿠킹 토크쇼로, 현재 누적 조회수 1억 뷰를 목전에 두는 등 꾸준한 사랑을 받고 있다. 매주 수요일 저녁 6시 30분 공개.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

2.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

3.

이이경 루머 유포자 "돈 받은 적 없고, 협박도 안 당해"..사과후 글 재업로드

4.

'YG 양현석 고소' 박봄 또 이상 행동.. 반려견에 빨간 립스틱 칠하고 "감사"

5.

'37세' 지드래곤, 손석희와 10년만 재회..결혼 계획 밝힌다(질문들)

연예 많이본뉴스
1.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

2.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

3.

이이경 루머 유포자 "돈 받은 적 없고, 협박도 안 당해"..사과후 글 재업로드

4.

'YG 양현석 고소' 박봄 또 이상 행동.. 반려견에 빨간 립스틱 칠하고 "감사"

5.

'37세' 지드래곤, 손석희와 10년만 재회..결혼 계획 밝힌다(질문들)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이미 징조는 있었다' 김서현 향한 감독의 뚝심, 대표팀 시선은 다르다

2.

[UCL 리뷰]"흥민이형, 임대 와주면 안돼?" 슬슬 제자리 찾아가는 토트넘…비카리오 미친 '8선방'이 대참사 막았다

3.

LG, KS 원정 3,4,5차전에 잠실구장 무료개방. 전광판 응원전 펼친다[오피셜]

4.

'존재감 1도 없다. 어쩌다 이렇게 됐나' 바이에른 뮌헨 김민재 후반 9분 출전+옐로카드+최저수준 평점. 팀의 4대0 대승에도 웃을 수 없다

5.

"'패승승'해왔다. 우리가 이긴다" 울다 웃은 투혼의 에이스, "2경기 더 던지면 우승, 이렇게 된거 아주 끝을 보자"[PO]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.