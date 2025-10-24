"아빠 못 뛰게 되면 대신 뛰려고" 션♥정혜영 두 아들, 전국체전 나란히…

김소희 기자
기사입력 2025-10-24 22:10
김원훈, ♥9세 연하 엄지윤과 웨딩화보 공개 "저희 결혼합니다"..알고보니
곽튜브, 다이어트 전후 공개 "결혼식 전 82kg, 한달간 6kg 뺐다"[종합]
송지은, '하반신 마비' ♥박위가 운전하는 차 첫 탑승 "좋으면서도 떨려" ('위라클')
이수근, ♥아내 신장 재이식 후 근황 공개..."꽃을 든 수그니"의 사랑법
구성환VS이장우, 108kg 자존심 건 줄다리기 대결.."장우가 몸무게 더 나가" ('나혼산')
폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사
KKKKKKKKKK 가자 잠실로!…1차전 굴욕은 잊어라, 5이닝 임무 완수→와이스 진짜 나왔다
폰세 발목 잡는 행복 수비가 또?…떨구고, 놓치고, 포일에 낫아웃 → 1루 송구마저 잊었다 [대전현장]
삼세번은 무리였나…오늘은 가을영웅 아닌 최원태, 지친 '그물망' 내야에도 구멍 숭숭 [대전리포트]
LG 나와라! 가자 KS로!…문현빈이 해냈다, 쐐기 투런포 폭발 [PO5]