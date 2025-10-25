기안84, 갈고닦은 러닝 실력 뽐냈다..계주서 전력질주 "민호, 눈물나게 해줄 것"(나혼산)

기사입력 2025-10-25 06:27


[스포츠조선 김소희 기자] 기안84가 샤이니 민호와 달리기 신경전을 펼친다.

24일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 말미에 다음 화 예고편이 공개됐다. 예고편에서는 '1회 순진무구 운동회' 2부와 함께 박천휴 작가의 서울 생활도 소개됐다.

뮤지컬 작가 박천휴는 과거 뉴욕에서의 생활로 관심을 모았지만, 이번에는 서울에서 새롭게 시작한 일상을 공개했다. 그는 "머물 곳을 새로 마련했다. 이제 3주 됐다. 여기는 뉴욕이 아니라 서울"이라며 변화된 환경을 설명했고, 인터넷 문제와 지하철 등 서울 생활의 소소한 고충도 전했다. 또한, 박천휴는 토니상 수상작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'과 관련해 청춘들에게 진심 어린 조언을 전하며 시선을 끌었다. 그는 "'야 그거 누가 봐?'라고 다들 그랬다. 그래서 제가 '안 봐도 상관없어. 내가 보고 싶어'라고 했다. 이런 건 20대가 아니면 할 수 없는 일"이라고 말하며 강연을 이어갔다.


그런가 하면, 운동회에서는 기안84가 달리기를 향한 자존심을 드러냈다. 샤이니 민호에게 100m 달리기에서 패한 기안84는 "자존심 상해. 아오 짜증나"라며 승부욕을 발동시켰고, 이어진 계주 경기에서는 폭발적인 스피드로 선두에 서 모두의 감탄을 자아냈다. 그는 민호에게 "눈물을 흘리는 걸 보고싶다"라며 신경전까지 벌이며 시청자들의 호기심을 자극했다.

한편, 620회 방송에서는 '1회 순진무구 운동회' 2부와 박천휴 작가의 서울 생활이 함께 공개되며, 오는 31일 MBC '나 혼자 산다'를 통해 시청할 수 있다.

