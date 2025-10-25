이효리, 아이유 불화설 끝냈다…“날 챙겨줘 고마워” 2년 논란 종지부

기사입력 2025-10-25 12:32


[스포츠조선 이유나 기자] 가수 이효리가 후배 가수 아이유와의 뜬금없는 불화설을 직접 종결했다.

25일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '부부 동반은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 이효리 이상순 부부와 홍현희 제이쓴 부부가 출연했다.

이효리 이상순 부부와 홍현희 제이쓴 부부는 수년째 절친한 사이.

이효리 이상순 부부는 제이쓴이 유재석에게 보내지 않은 애플망고 선물 이야기를 하자 얼른 말을 막았다.

그러면서 "재석이 오빠같이 유명한 사람은 선물 리스트에서 빠진다. 챙겨주고 싶은 사람들이 생각난다. 홍현희 제이쓴 부부가 더 유명해지면 뒤로 빠질 것"이라고 웃었다.

이효리는 "그 사람은 다른 사람들이 챙기겠지 하는 저와 비슷한 마음으로 저를 챙기는 분이 많지 않다. 근데도 챙기는 분이 두 분과 (유재석) 오빠, 아이유 씨랑 몇 분이 계시는데 너무 고맙다"고 밝혔다.

이효리가 아이유를 직접 고마운 사람으로 언급하면서 그동안 세간에 증거 없이 떠돌았던 두 사람 사이의 불화설이 완전히 해소됐다.

앞서 이효리와 아이유는 2017년 '효리네 민박'에 아이유가 출연하면서 두터운 우정을 쌓았다.


하지만 아이유가 콘서트에 유재석 등 친한 연예인을 초대하고 '효리네 민박'에 출연한 비연예인 출연자도 초대했는데 이효리가 보이지 않아 불화설이 싹트기 시작됐다.

이후에는 이효리와 아이유가 서로의 인스타그램 계정을 '언팔로우'한 상태라는 점에도 대중은 주목했다. 다만 이효리는 과거 인스타그램 계정을 탈퇴했다가 새로 만들면서 아이유와의 기존 팔로우 관계가 사라졌고 이후 서로 다시 팔로우하지 않은 상태. 아이유 또한 평소 절친한 유인나 등 극소수의 지인만 팔로우 하는 스타일로 이효리는 팔로우가 되지 않았다.

불화설이 온라인에 확산된 건 지난해 이효리가 '이효리의 레드카펫'으로 음악 MC로 복귀했음에도 아이유가 출연하지 않은 것이 컸다. 이후 아이유는 해당 프로그램을 박보검이 이어 받아 '박보검의 칸타빌레'로 진행할 때 출연한 바 있다. 아이유와 박보검은 '폭싹 속았수다'로 호흡을 맞춘 사이다.

lyn@sportschosun.com

