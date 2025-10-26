심현섭, ♥정영림 가족에 인정받았다 "아내+장인장모에게도 잘해, 상상 이…

심현섭, ♥정영림 가족에 인정받았다 "아내+장인장모에게도 잘해, 상상 이상"[종합]

최종수정 2025-10-26 06:22

[스포츠조선 김소희 기자]개그맨 심현섭이 처가 식구들과 함께 장모의 생신을 축하하며 훈훈한 시간을 보냈다.

26일 유튜브 채널 '정영림 심현섭'에는 '결혼 후 장모님 첫 생신 축하드려용♡♡♡'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 심현섭은 아내 정영림, 처가 가족들과 함께 장모의 생신 파티를 준비하고 축하하며 즐거운 시간을 보냈다.

그는 "결혼 후 사랑하는 장모님의 첫 생신이다. 생신을 맞아 만찬을 하고 2차로 커피숍에도 왔다"고 말하며 진심 어린 축하를 전했다.

이후 직접 '생신 축하합니다' 노래를 부르자, 장모는 "고맙고 감사하다"며 쑥스러운 미소를 지었다.


심현섭은 처가 식구들을 한 명씩 소개하며 분위기를 이어갔다.

'조선의 사랑꾼'에 함께 출연했던 정영림의 오빠에게 "6개월 동안 매부를 지켜본 소감이 어떠냐"고 묻자, 그는 "생각보다 영림이에게 잘해준다. 부모님과 저희에게도 정말 잘하려는 모습이 보여서 감사하다"고 답했다. 이에 심현섭은 "제가 더 감사하다"고 말하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

또한 심현섭은 장인·장모에게 귀여운 투정도 털어놨다. 그는 "일러 바칠 게 있다"며 "영림이가 친구 남편들과 저를 자꾸 비교한다"고 말해 웃음을 유발했다.


이에 장인어른은 "비교하면 안 된다. 남이랑 왜 비교하냐"고 심현섭의 편을 들었지만, 이내 심현섭이 "영림이가 첫번째로 '다른 남편은 잘 씻고 잔다. 오빠 때문에 베개 5개를 버렸다'고 한다"고 하자, 장인어른은"씻고는 자야지"라고 태세 전환을 해 폭소케 했다.

심현섭이 "그럼 장인어른은 주무시기 전에 머리 감고 주무시냐"고 묻자, 장인어른은 "감지!"라며 단호히 답했고, 다른 가족들도 "다 머리 감는다"고 입을 모았다. 이에 심현섭은 "역시 내 편은 하나도 없구나"라며 재치 있게 마무리했다.

한편 심현섭, 정영림 부부는 예능 '조선의 사랑꾼'으로 인연을 맺고 지난 4월 결혼식을 올렸다.

