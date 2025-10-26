‘누난 내게 여자야’ 한혜진X황우슬혜 “서른 중반 이후부턴 연하만 만나…연상연하 생각보다 많아”

기사입력 2025-10-26 09:28


‘누난 내게 여자야’ 한혜진X황우슬혜 “서른 중반 이후부턴 연하만 만나……

[스포츠조선 조민정 기자] '누난 내게 여자야'가 시작도 전부터 연상연하 심리전을 제대로 터트렸다.

27일 첫 방송되는 KBS 새 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서 MC 한혜진과 황우슬혜가 연하남과의 연애 경험을 솔직하게 풀어놓으며 스튜디오 분위기를 단숨에 달궜다.

VCR은 연하남의 "누나, 같이 데이트 갈래?"라는 달콤한 플러팅으로 문을 열었다. 연하남들의 적극적인 눈빛과 어깨 스킨십에 연상녀 출연자들은 "귀엽다고 해야 하나? 그냥 예뻐 보였다", "연하도 이렇게 남자로 느껴질 수 있구나"라며 빠르게 마음을 열었다.

이를 지켜보던 한혜진은 "심장이 쾅쾅 뛰더라"며 얼굴을 붉혔고, 황우슬혜 역시 "누나라고 해주니까 좋던데?"라며 들뜬 반응을 감추지 못했다. 한혜진은 "평생 남동생에게 들은 '누나'와는 완전히 달랐다. 나이가 찼다는 생각이 처음으로 들었다"며 솔직한 속내를 드러냈고, 황우슬혜도 "저분이 '누나' 하는 건 완전 달라요"라며 폭풍 공감했다.

연하남 대표로 나선 장우영이 "누나라고 부른 것도 아닌데 왜 이렇게 좋아하냐"고 묻자, 한혜진은 "연하남과 연애해본 적 당연히 있다. 생각보다 많을 수도 있다"고 말해 스튜디오를 술렁이게 했다. 황우슬혜 역시 "30대 중반 이후엔 거의 연하만 만났다"며 연상연하 연애 경험을 대놓고 공개했다.

한편 나이 차이를 두고도 MC들의 의견은 갈렸다. 수빈이 "나이 차가 띠동갑처럼 많이 나면 어떡하냐"고 묻자, 한혜진은 "서른 셋~넷은 돼야 하지 않을까. 서른은 좀 어렵다"고 단호하게 말했고, 황우슬혜는 "서른만 넘으면 다 괜찮다"며 정반대의 시선을 드러냈다.

장우영은 "출연자들 중 최대 나이 차이가 띠동갑 이상"이라며 본방송에 대한 기대를 높였다. 이어 연하남이 "위로는 4살까지 괜찮다"는 현실적인 기준을 밝히고, 연상녀들이 "내가 여자로서 어필이 안 되는 건가"라며 흔들리는 모습이 예고돼 연상연하 커플들의 치열한 심리전이 예고됐다.

폭풍 전개가 예감되는 연상연하 로맨스 '누난 내게 여자야'는 27일 오후 9시 50분 KBS2에서 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'63세' 김장훈, 4세 연하 이영자에 거절당했다 "15년째 솔로"[SC리뷰]

2.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

3.

“잠실이다!” ‘19년 만’ 한화 한국시리즈 진출에 조인성·박보영도 환호[SC이슈]

4.

'재혼' 은지원, ♥9세 연하 스타일리스트와 신혼생활 시작 "장도 같이 봐"(살림남)

5.

심현섭, ♥정영림 가족에 인정받았다 "아내+장인장모에게도 잘해, 상상 이상"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

'63세' 김장훈, 4세 연하 이영자에 거절당했다 "15년째 솔로"[SC리뷰]

2.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

3.

“잠실이다!” ‘19년 만’ 한화 한국시리즈 진출에 조인성·박보영도 환호[SC이슈]

4.

'재혼' 은지원, ♥9세 연하 스타일리스트와 신혼생활 시작 "장도 같이 봐"(살림남)

5.

심현섭, ♥정영림 가족에 인정받았다 "아내+장인장모에게도 잘해, 상상 이상"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 기울어진 운동장. 한화가 6번째 기적을 쓸까[KS 포커스]

2.

英 속보! 포스텍 집착 대단하다 '또다시 감독직 복귀'…리즈 유나이티드 신임 감독 '2순위'

3.

78억 FA의 충격적 엔트리 제외, 'PO 타율 0.077' 50억 FA 각성→업셋 시리즈의 전제조건[KS]

4.

"진짜 우승 한 번 하자" 26년 전 간절했던 외침…'이글스 유일 우승 주장'이 남긴 당부 [KS 인터뷰]

5.

김민재 초대박! 내년 여름 '리버풀 이적' 시나리오 떴다…영입 예의주시→"뮌헨은 경쟁할 시간 부여"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.