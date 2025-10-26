송해나, 前남친 바람 현장 목격 "내 친구와 키스하고 있었다" ('미우새')

기사입력 2025-10-26 22:59


[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 송해나가 전 남친의 키스 현장을 목격한 사연을 털어놨다.

26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 연예계 대표 애주가 조현아, 송해나, 한해가 '술 없는 해장 맛집 투어'에 나서는 모습이 그려졌다.

일명, '쓰레기 컬렉터'로 유명한 송해나는 남자친구의 키스 현장을 두 눈으로 목격한 충격적인 사연을 공개했다.

송해나는 "연애 안 한지 4년 넘었다. 썸도 없다"면서 전 연애에 대해 언급했다. 그는 "전 사람에 대해 나쁘게 말하고 싶지 않지만 끝이 안 좋았다. 바람이 많았다. 아예 쌩 바람을 폈다"고 털어놨다.


이어 송해나는 "전 남자친구의 생일파티 날이었다. 카페를 통으로 빌려서 지인들을 다 불렀다. 건물 바로 옆에 화장실이 있었다. 화장실을 다 쓰고 나오려는데 문을 여는 순간 내 눈앞에 내 남자친랑 내 친구가 키스를 하고있더라. 남친의 스킨십 현장을 직관한거다"라며 "근데 사람이 너무 당황하면 조용히 나오게 되더라. 그대로 집으로 갔다"고 폭로했다.

그러면서 "근데 이후에 남자친구가 술이 너무 취해서 그랬다고 해서 멍청하게 용서를 했다"면서 "내가 더 많이 좋아하면 손해인 것 같기도 하다. 봐줬는데 비슷하게 헤어지게 됐다. 그때 되게 충격을 먹었다"고 고백했다.

