'예의 장인' 김우빈, 이광수 잡는 '단호한 감사'..동굴 목소리로 "깎…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김우빈이 tvN 예능 '콩 심은 데 콩 나서 웃음 팡 행복 팡 해외 탐방'(이하 '콩콩팡팡')에서 뛰어난 예능감과 패션 센스로 시청자들의 이목을 사로잡고 있다.
지난 24일 방송된 '콩콩팡팡' 2회에서는 멕시코 타코 원정을 즐기는 김우빈과 찐친 이광수, 도경수의 대환장 케미스트리가 그려진 가운데, 김우빈의 감사 활약이 '빅 재미'를 선사했다.
김우빈의 여행 룩도 시선을 모았다. 한국을 떠나기 전 "시청자분들께 예의를 갖춰야 한다"며 화이트 턱시도 착장으로 공항에 등장해 시선을 압도했던 김우빈은 멕시코 현지에서도 남다른 패션 소화력을 보여줬다. 멕시코의 자유로운 분위기에 맞춰 심플하면서도 컬러로 포인트를 준 캐주얼 스타일링에 선글라스 아이템을 더해 여행자다운 여유를 더한 것. '만찢' 피지컬을 고스란히 녹여낸 김우빈의 편안하고 센스 있는 여행 룩이 시청자들의 관심을 단숨에 사로잡았다.
이처럼 '콩콩팡팡'을 통해 찐친들과의 유쾌한 티격태격 케미스트리와 인간미를 대방출하며 금요일 저녁 안방극장에 재미를 선사하고 있는 김우빈. 계속해서 이어질 '감사 우빈'의 활약에 대한 기대감이 높아지고 있다.
한편, 김우빈의 색다른 매력과 예능감이 빛나는 tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'은 매주 금요일 오후 8시 40분에 방송된다.
