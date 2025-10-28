김남길 또 후덕..'입금' 후 폭식 어쩌나 "소속사 대표 극대노"(황제성…

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 김남길이 후덕해진 얼굴에 장발에 곱슬머리를 한 리얼한 모습으로 또 다시 유튜브에 출연해 동료들마저 한목소리로 걱정했다.
황제성은 자연미가 넘쳐 흐르는 김남길을 소개하며 "홍대에서 빈티지샵 20년한 사장님 모셨다"고 너스레를 떨다가 "여기서 출연료 제일 많은 형이 왔다"고 했다.
김남길은 "공식적인 자리가 아니니까 너무 편하다. 난 이런 자리 너무 좋아한다"며 "제일 말 많은 형이라고 소개했으면 상처받을뻔 했는데 출연료 이야기해줘서 고맙다"고 웃었다.
황제성은 "형 작품 들어가신다면서요. 소속사 사장님 드잡이 들어간다"라고 걱정했지만 김남길은 "사실 추석 지나고 바로 크랭크인이다. 지금 추석 때 안먹어야 하는게 힘들 것 같다"고 걱정?다. 이미 작품이 정해졌고 입금이 된 상태로 야간 폭식을 하는 모습을 공개한 것.
김남길은 조금이라도 맛있는 비빔면 조리를 위해 주방을 오가고, 그 뒷모습을 본 황제성이 "머리까지 기니까 키 큰 주방 이모님 같다"고 팩폭을 날렸다.
김남길과 나선욱은 드라마 '열혈사제'에 함께 출연하면서 친해졌고, 황제성과는 과거 MBC '선덕여왕' 비담 시절에 연을 맺었다.
앞서 김남길은 추성훈 유튜브에 꾸미지 않은 모습 그대로 출연해 논란을 일으킨 바 있다. 당시 네티즌들은 추성훈에게 "김남길 허락 받고 찍어 올린 게 맞느냐"고 항의하기도 해 웃음을 안긴 바 있다.
한편, 김남길은 박보검, 이현욱 등과 영화 '몽유도원도' 촬영에 돌입했다. 김남길은 왕이 되고자 하는 욕망을 가진 수양으로 분할 예정이다. 몽유도원도로 동생 안평의 욕망을 읽고자 하면서 점차 잔혹하게 변하는 인물이다. 김남길은 수양을 통해 서서히 스스로의 야심을 깨달아가는 수양의 변화부터 안평을 향한 의심과 불안으로 괴로워하는 내면까지 다채로운 얼굴을 보여줄 전망이다.
