딘딘, 공황장애 고백 "'연예인 화폐개념無' 발언 후 이미지 좋아져"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-28 06:10


딘딘, 공황장애 고백 "'연예인 화폐개념無' 발언 후 이미지 좋아져"[S…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 딘딘이 공황장애를 고백했다.

27일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 딘딘이 스페셜MC로 출연했다.

딘딘은 정신과 의사 오진승에 대해 "라디오 게스트로 만나 2년 정도 같이 프로그램을 하면서 친해졌다. 제가 공황장애가 있는데 오진승을 만나고 상태가 많이 호전됐다. 공감력이 만렙이라 주변에 힘들어하는 친구들 소개해주면 후기가 최고"라고 칭찬했다.


딘딘, 공황장애 고백 "'연예인 화폐개념無' 발언 후 이미지 좋아져"[S…
딘딘은 최근 "연예인들은 화폐 개념이 없다"는 발언으로 화제를 모았다. 그는 "그 멘트 후 섭외가 많이 왔다. 이미지가 좋아져서 조심하게 됐다"고 털어놨다.

하지만 이지혜는 "나는 기분 나빴다. 내가 무슨 개념이 없냐"고 불쾌해 했고 딘딘은 "안그래도 몇 분한테 연락이 왔다. '조만간 널 손보러 가겠다. 혼자 살겠다고 우리를 죽였다'고 하더라. 죄송하다"고 사과했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

3.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

4.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

5.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

3.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

4.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

5.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

2.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

3.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.