'73세' 이용식, 19kg 빼더니 5개월 손녀와 마라톤 출전 "유모차 끌고 뛸 것"

최종수정 2025-10-28 12:25

'73세' 이용식, 19kg 빼더니 5개월 손녀와 마라톤 출전 "유모차 …

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이용식이 생후 5개월 손녀와 함께 마라톤에 도전한다.

28일 이용식의 딸 이수민은 "1월 1일 토요일 이용식 할아버지가 마라톤 도전을 합니다! 손녀 이엘이와 유아차 마라톤에 도전하고 싶다고 하셔서 장난인 줄 알았는데 진짜였습니다!ㅋㅋ"라고 전했다.

이어 "아마 70대 할아버지가 유아차 마라톤에 도전하는 건 최초일 거 같아요! 이번주 토요일 손녀와 할아버지의 마라톤 도전 많은 응원과 기도 부탁드립니다!!"라며 응원을 당부했다.

함께 공개된 사진 속 이용식은 손녀를 유모차에 태워 산책에 나선 모습. 손녀와의 마라톤을 앞두고 한껏 신난 분위기다. 몸도 날렵해져 파이팅 넘치는 할아버지와 달리, 손녀는 어리둥절한 듯한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.


'73세' 이용식, 19kg 빼더니 5개월 손녀와 마라톤 출전 "유모차 …
이용식은 최근 19kg 감량에 성공한 바. 그는 최근 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "손녀와 오래 함께하고 싶어 다이어트를 시작했다. 아침에 거울을 보니 목젖이 보이던데 나한테 목젖이 있다는 걸 처음 알았다"라고 전한 바 있다. 다이어트 성공 후 마라톤 도전까지. 손녀가 태어난 후 이용식의 변화가 눈길을 끈다.

한편 이수민은 지난해, TV조선 '미스터트롯2'로 얼굴을 알린 가수 원혁과 결혼했다. 이후 지난 5월 딸을 출산했다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

KCM, 13년간 딸 숨긴 이유 "채권자들이 가족 찾아갈까봐..난 못난 아빠" ('돌싱포맨')

2.

정신과 의사 오진승, 오은영·오정세 혈연설 해프닝…방송서 “전부 거짓말” 해명[SC리뷰]

3.

한혜진, '4세 연하' 하준♥과 소개팅 후 핑크빛 "따로 만나 밥 먹어"

4.

'신세계 외손녀→신전떡볶이 손자' 재벌 3세 아이돌 시대 열렸다[SC이슈]

5.

신동엽·장우혁, 화장실서 '팬티 맞교환' 후 인증까지...H.O.T. 촬영장 초대형 사고

연예 많이본뉴스
1.

KCM, 13년간 딸 숨긴 이유 "채권자들이 가족 찾아갈까봐..난 못난 아빠" ('돌싱포맨')

2.

정신과 의사 오진승, 오은영·오정세 혈연설 해프닝…방송서 “전부 거짓말” 해명[SC리뷰]

3.

한혜진, '4세 연하' 하준♥과 소개팅 후 핑크빛 "따로 만나 밥 먹어"

4.

'신세계 외손녀→신전떡볶이 손자' 재벌 3세 아이돌 시대 열렸다[SC이슈]

5.

신동엽·장우혁, 화장실서 '팬티 맞교환' 후 인증까지...H.O.T. 촬영장 초대형 사고

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! 로버츠 감독의 '기만전술'이 모두를 속였다. 파헤스는 있고, 김혜성은 또 없다

2.

[오피셜]흥민아 나 어떡해...'굿바이 EPL' 108골 177도움 레전드 햄스트링 잡고 오열→유리몸 고질병 "수개월 결장"

3.

[오피셜]손흥민-김민재도 없다, 또또또 한국인 전멸 사태...2025 월드 베스트 후보 공개 '메날두 선정 논란'

4.

아니, 저 몸쪽 공을 어떻게 저리 잡아당기나...신의 경지 오타니, 슈어저 상대 WS 2호 홈런

5.

"韓 기회 줘서 고맙다" KIA에 진심이었던 외국인, 결별인가 재계약인가…원점에서 시작한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.