[공식] 은가은♥박현호, 22주차에 임신 발표 이유 "큰 책임감, 잘 준…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 은가은과 박현호 부부가 임신 소식을 전하며 손편지로 직접 팬들에게 감사의 마음을 전했다.
한편, 은가은 측 관계자는 "은가은이 현재 임신 22주 차에 접어든 것이 맞다"고 공식 확인했다.
은가은과 박현호는 지난 4월 서울 강남구의 한 웨딩홀에서 백년가약을 맺었다. 두 사람은 5살 연상연하 커플로, 지난해 3월 KBS2 '불후의 명곡'에서 처음 만나 연인으로 발전했으며, 이후 5개월 만에 공개 열애를 시작했다.
결혼할 때도 손 편지는 적지 않았는데 떨리는 마음으로 펜을 듭니다
올해 4월 사랑하는 박현호 씨를 만나 결혼을 하고 너무나 많은 사랑과 축복을 받으며 행복해하고 있을 때 저희에게 천사 아가가 찾아왔어요
은가은이 노래할 때도 연애할 때도 결혼을 할 때도 모든 장면 장면 축하해 주셨던 여러분께 제일 먼저 "저 아가 생겼어요!"하고 말씀드리고 싶었는데,
처음으로 우리 부부가 맞이하는 소중한 생명이니 만큼 더 확실하고 조심스럽게 준비한 후 제대로 알려드려야겠다고 생각했어요..
그러다 보니 낙엽이 지는 예쁜 가을에 소식을 전해드리게 됐네요^^
엄마 아빠가 된다는 말에 뭐부터 해야 할지 설레면서도 떨리고,
하루하루 커져가는 뱃속의 아이와 행복한 하루를 보내고 있습니다
저희 둘 모든 게 처음이지만 소중하고 예쁜 우리 아가가 찾아와주었으니 잘 준비해서 좋은 엄마 아빠가 되겠습니다
이제 세사람의 이야기 따뜻한 응원과 축복 부탁드립니다
감사드리고 또 감사드려요
날씨가 많이 추워졌어요 감기조심하세요^^
은가은올림
안녕하세요. 박현호입니다
항상 응원해주시고 함께 해주신 여러분께
중요한 소식을 전하고 싶어서 손편지를 씁니다.
제가 곧 아빠가 됩니다.
처음 임신 사실을 알게되었을때는
믿기지 않을 만큼 놀라고 벅차고 ,
한편으로는 큰 책임감이 밀려왔습니다
이제는 누군가의 인생을 지켜주는 사람이 되는구나 생각했습니다
이제는 남편으로서 그리고 아빠로서 더 믿음직한 사람이 되고 싶습니다
늘 곁에 있어주고 세상이 따뜻하다는 걸 느끼게 해주는,
서로를 존중하고 웃게 해주는 그런 아빠가 되고싶습니다
저를 응원해주시고 함께 걸어온 여러분 덕분에 지금의 제가 있습니다.
여러분의 응원과 사랑이 저에게는 큰 힘이 되었습니다
진심으로 감사드립니다
앞으로도 저희 은박부부 그리고 제 가족이 걸어갈 새로운 길을 따뜻하게
지켜봐주신다면정말 감사하겠습니다
늘 감사드리고, 사랑합니다.
-박현호 올림-