'이혼' 홍진경, 일방적 짝사랑 선언 "이런 사랑 처음"[SCin스타]

기사입력 2025-10-29 09:34


[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 홍진경이 일방적인 짝사랑을 선언했다.

홍진경은 29일 자신의 계정에 사진을 여러 장 게재했다. 홍진경은 자신의 SNS 게시글에 빅뱅 지드래곤이 '좋아요'를 누른 것을 확인하고 기쁨에 가득차 지드래곤의 흔적을 일일이 캡처했다.

이와 함께 홍진경은 "장맛비처럼 내리는 지디 축복", "열심히 살겠습니다", "지디님 건강만 해주세요", "오래오래 살아주세요", "이런 사랑 첨이에요", "묻지도 따지지도 않는", "사.랑.", "그쪽에서 어떻게 생각하든 말든 포에버"라며 감격을 표했다.


이에 한 네티즌은 '언니 영철오빠는요?'라고 지드래곤과 함께 '좋아요'를 눌렀던 개그맨 김영철을 언급했고, 홍진경은 "갑자기요?"라며 당황한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

평소 지드래곤의 열혈 팬을 자처해왔던 홍진경은 최근 지드래곤 생일파티에 참석한 모습이 포착돼 '성덕'으로 화제를 모은 바 있다.

홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 딸 라엘 양을 뒀으나 최근 이혼했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

