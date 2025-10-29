한지혜, 10년 만에 얻은 딸 독하게 훈육…결국 "90도 인사"

기사입력 2025-10-29 17:02


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한지혜가 현실 육아 일상을 공개했다.

한지혜는 29일 딸이 등원하는 모습을 공개했다.

그러면서 한지혜는 "아침에 소리 질러서 엄마한테 엄청 혼나고 군기 바짝 들어 인사 90도 하는 윤슬이"라고 전했다. 이어 공개된 영상에서 한지혜의 딸은 예의 바르게 90도로 인사하는 모습으로 눈길을 끈다. 10년만에 얻은 딸이지만 가정교육은 엄하게 시키는 모습으로 시선을 모은다.

또한 한지혜는 이어지는 게시물을 통해 "기분은 금방 좋아지는 편"이라고 덧붙이며 밝게 웃고 있는 딸의 모습도 공개했다.

한편 한지혜는 지난 2010년 6세 연상 검사와 결혼했으며 2021년 딸을 품에 안았다.

