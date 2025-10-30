최자·이민정, 압구정 우설 맛집에서 찐친 토크+베니스 영화제 뒷얘기까지

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이민정이 '최자로드'에 등장하며 다이나믹 듀오 최자와의 남다른 인연을 과시했다. 압구정 우설 맛집에서 펼쳐진 두 사람의 레전드 먹방과 찐친 토크는 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.
최자는 "우설은 고기지만 씹는 맛이 있다. 통 우설은 '이렇게 부드러울 수 있나' 싶다"며 세밀한 미식 평을 남겼고 이민정 역시 설명을 귀담아 듣고 맛을 음미하는 등 '최자로드'에 완벽하게 녹아든 모습을 보여줬다. 이어 두 사람은 메뉴 선택에서도 치열하게 의견을 주고받은 끝에 소금 갈비를 추가 주문하고 탄생 비화와 함께 단짠 조합의 매력을 진지하게 추천했다.
이날 방송에서는 이민정의 근황 토크도 이어졌다. 최자가 남편 이병헌과 함께 베니스 영화제에 다녀온 소감을 묻자 이민정은 "처음 가보는 큰 영화제라 깜짝 놀랐다. 할리우드 스타 엠마 스톤, 케이트 블란쳇, 줄리아 로버츠, 조지 클루니까지 봤다"며 남다른 현장 경험을 전했다. 최자는 이에 "마치 우리나라 방송국에서 유재석 본 느낌 아니냐"며 찰떡같이 받아쳐 현장 분위기를 띄웠다.
특히 이민정은 다이나믹 듀오의 대표곡 '죽일 놈'에 내레이션으로 참여했고 이병헌 역시 다이나믹 듀오 20주년 앨범의 인트로에 목소리를 더하며 꾸준한 우정을 이어왔다고 해 놀라움을 안겼다.
