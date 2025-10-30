'공무원♥' 곽튜브, 아기 선물에 신난 '예비 아빠'..벌써부터 팔불출 모드

기사입력 2025-10-30 08:31


'공무원♥' 곽튜브, 아기 선물에 신난 '예비 아빠'..벌써부터 팔불출 …

[스포츠조선 김소희 기자] 여행 유튜버 곽튜브가 아기용품 선물을 받고 감동을 표했다.

30일 곽튜브는 자신의 SNS 계정에 한 지인이 올린 게시물을 재게시했다.

해당 게시물에서 지인은 "아기 선물 잘 전해드렸어"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 곽튜브는 지인에게 받은 아기 용품 상자를 들고 환하게 미소 짓고 있다. 그의 얼굴에는 예비 아빠로서의 설렘과 행복한 기대감이 고스란히 묻어난다.

한편, 곽튜브는 지난 11일 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼식은 가족과 지인들의 축복 속에 진행됐으며, 아내는 현재 임신 중이다. 사회는 방송인 전현무가 맡았고, 여성 듀오 다비치가 축가를 불러 감동을 더했다.

한편, 곽튜브는 지난 11일 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼식은 가족과 지인의 축복 속에 진행됐으며, 아내는 현재 임신 중이다. 사회는 방송인 전현무가 맡았고, 축가는 여성 듀오 다비치가 불러 감동을 더했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'박진만 재계약 유력'인데 리스트업은 왜? 누가? 파란의 새 인물, 가능성이 있을까

2.

최악의 상황! '이강인 바이러스 감염'→로리앙 원정 결장… 좋은 흐름 꺾였다 "PSG 스쿼드 운용 부담↑"

3.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

4.

'감독님 죄송합니다' 막가파식 항명파동 일으켰던 레알 마드리드 비니시우스, 결국 공개사과문 발표

5.

도루실패 50억 FA 역전 2루타로 한화에 1승 선사. 김서현 감격의 승리투수. 한화 분위기 바꿨다[KS3 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.