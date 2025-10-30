대형견 목욕부터 영어 레슨까지…‘박장대소’ 첫 방송, 박준형·장혁 ‘30…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 박준형과 장혁이 30년 절친다운 '티키타카' 케미로 '박장대소' 첫 회를 유쾌하게 장식했다.
첫 의뢰는 '강아지 목욕' 미션. 사나운 개일까 걱정한 것도 잠시 현장에 도착한 두 사람을 맞이한 건 30kg 대형견 사모예드 2마리였다. 당황한 기색이었지만 '개테랑' 박준형은 능숙하게 강아지와 교감하며 꼼꼼히 목욕을 도왔고 '개마추어' 장혁은 긴장감 속에서 서툴지만 최선을 다했다. 박준형의 디테일한 조언과 유쾌한 농담, 장혁의 진중한 태도가 조화를 이루며 의뢰인을 만족시켰다. 마지막엔 "개 목욕 전문가 맡기면 5kg당 10만원이다"라는 박준형의 너스레와 "우리는 기부하는 거니까~"라는 장혁의 훈훈한 마무리가 돋보였다.
이어진 두 번째 '콜'은 실전 영어 스킬 요청. 박준형은 "내가 맞춤형 선생님!"을 자처, "영어는 발음이 핵심"이라며 문법보다 실제 대화의 중요성을 강조했다. 즉석 상황극부터 해외여행 꿀팁까지 대방출하며 의뢰자에게 자신감을 안겼다. 장혁과의 호흡은 '현실 친구' 같은 편안함과 든든함을 동시에 선사했다.
마지막 미션은 '셔플 댄스' 고수 도전. 춤이 늘지 않아 고민하는 57세 신청자에게 박준형은 "V스텝부터 시작하자"고 조언, god 데뷔 시절 벽보고 랩 연습하던 추억을 꺼냈다. 장혁은 몸치 탈출을 위해 함께 땀 흘리며 노력했고 결국 신청자는 '크로스 스탭'까지 소화해 두 사람을 감동시켰다. 박준형은 "무대 위에선 항상 자신감을 가지라"고 장혁은 "음악을 즐기는 모습이 인상적"이라며 응원의 메시지를 남겼다.
'박장대소'는 첫 회부터 다양한 시민들의 소박한 고민과 부탁에 진심으로 다가가며 두 사람의 찐친 케미와 인간미 넘치는 활약으로 시청자들에게 훈훈한 에너지를 선사했다.
'콜'이 뜨면 어디든 달려가는 박장브로의 활약은 11월 5일 오후 8시 50분 채널S에서 계속된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com