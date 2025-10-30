정경호, '일타 스캔들' 이후 2년만에 tvN으로..법정극 '프로보노' …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정경호가 tvN으로 돌아온다.
무엇보다 탄탄한 배우 라인업을 구축해 기대감을 높이고 있다. 폭넓은 연기 스펙트럼으로 매 작품마다 강한 존재감을 남겨온 정경호를 비롯해 섬세한 감성 연기로 사랑받은 소주연, 남다른 연기 내공을 갖춘 이유영이 힘을 보탠다. 여기에 윤나무, 서혜원, 강형석까지 합류해 믿고 보는 조합을 완성했다.
그런 가운데 배우들의 연기 열정이 돋보였던 대본 리딩 현장 소식이 전해져 이목을 집중시키고 있다. 이날 현장에는 배우들과 김성윤 감독, 문유석 작가가 참석해 설렘과 긴장 속에서 작품의 시작을 함께했다.
박기쁨 역의 소주연 역시 통통 튀는 에너지로 현장 분위기를 끌어올리며 시선을 모았다. 소주연은 하나에 꽂히면 깊게 파고드는 법률 덕후 박기쁨 캐릭터의 개성을 자연스럽게 녹여내 감탄을 자아냈다.
아울러 프로보노 팀으로 뭉칠 윤나무(장영실 역), 서혜원(유난희 역), 강형석(황준우 역) 또한 저마다 캐릭터가 지닌 색깔을 톡톡히 드러내 눈길을 끌었다. 현실감 넘치는 티키타카와 생동감 있는 리액션을 선보인 세 사람은 극 중 프로보노 팀의 유쾌한 시너지를 예고했다.
'프로보노' 제작진은 "첫 리딩임에도 배우들은 빠르게 호흡을 맞춰가며 안정된 팀워크를 보여줬다"며 "'프로보노'는 유쾌하면서도 현실적인 법정 이야기를 통해 시청자들에게 보는 재미와 카타르시스를 동시에 전할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.
정경호, 소주연의 로펌 구석방 좌충우돌 일상이 펼쳐질 tvN 새 토일드라마 '프로보노'는 오는 2025년 12월 첫 방송된다.
