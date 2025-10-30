'108kg 브로' 이장우vs구성환, 백두장사급 씨름 '빅매치'..세기의…

|
[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'의 '제1회 순진무구 가을 운동회'에서 케미 터지는 스페셜 매치 라이벌전이 펼쳐진다. '108kg 브라더스' 구성환과 이장우의 백두장사급 '빅매치'부터 키와 이주승의 파닥이는 '스몰매치'까지, 샅바를 잡고 맹렬하게 싸우는 이들의 모습이 시선을 강탈한다.
첫 번째 매치는 '줄다리기'에 이어 다시 불붙은 구성환과 이장우가 나선다. 강력한 우승 후보들의 백두장사급 빅매치가 예상되는 가운데, 묵직한 피지컬을 자랑하는 구성환과 무지개의 원조 헤비급 이장우가 이만기와 강호동의 경기를 잇는 세기의 대결을 펼친다고 해 관심이 쏠린다.
그런가 하면 '불꽃 카리스마' 민호가 '신흥 운동 강자'로 떠오른 박지현과의 씨름 대결에서 예상치 못한 위기에 직면한다. 이들의 치열한 대결에 무지개 회원들은 "어떡하지, 어떡하냐"라며 걱정이 쏟아졌다고 해 무슨 일이 벌어진 것인지 본 방송을 더욱 궁금케 한다.
'제1회 순진무구 가을 운동회'의 후반전을 연 스페셜 매치 '씨름' 경기는 오는 31일 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
