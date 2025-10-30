박주현, 연극 ‘셰익스피어 인 러브’ 마지막 공연 성료 “오래도록 잊지 못할 것”

기사입력 2025-10-30 09:09


박주현, 연극 ‘셰익스피어 인 러브’ 마지막 공연 성료 “오래도록 잊지 …
사진 = 935엔터테인먼트, 쇼노트

배우 박주현이 연극 '셰익스피어 인 러브' 무대를 성공적으로 마쳤다.

박주현은 최근 부산문화회관 대극장에서 열린 '셰익스피어 인 러브' 마지막 공연을 끝으로, 약 3개월간 이어진 대장정을 마무리했다.

'셰익스피어 인 러브'는 '로미오와 줄리엣'이 셰익스피어의 사랑에서 비롯되었다는 유쾌한 상상에서 출발하는 작품으로, 박주현은 셰익스피어의 사랑이자 세상의 금기를 깨는 당찬 여성 비올라 드 레셉스 역을 맡아 극의 중심을 이끌었다.

박주현은 주체적이고 진취적인 비올라를 입체적으로 풀어내며 무대의 몰입도를 높였다. 또한 유려한 연기력으로 순간순간 변주되는 감정을 밀도 있게 그려내 관객과 깊은 공감대를 형성, 작품이 지닌 메시지를 진정성 있게 전달했다.


박주현, 연극 ‘셰익스피어 인 러브’ 마지막 공연 성료 “오래도록 잊지 …
사진 = 935엔터테인먼트, 쇼노트
박주현은 소속사 935엔터테인먼트를 통해 "부산을 마지막으로 모든 공연이 마무리되어 시원섭섭한 마음이 크다. 고향에서 공연을 올릴 수 있어 정말 뜻깊고 행복했다. 서울 마지막 공연 커튼콜에서는 눈물이 멈추지 않을 만큼 벅찼다"라며 "'셰익스피어 인 러브'를 통해 진심으로 사랑하고 몰입했던 시간들은 오래도록 잊지 못할 것 같다. 함께해 주신 배우, 스태프분들께 진심으로 감사드린다. 무엇보다 끝까지 함께해 주신 관객 여러분 덕분에 이 작품이 완성될 수 있었다. 보내 주신 사랑에 보답할 수 있도록 더 좋은 무대로 찾아뵙겠다"라고 말했다.

앞서 박주현은 LG유플러스 STUDIO X+U 미드폼 드라마 '메스를 든 사냥꾼', tvN 예능 '무쇠소녀단2'에서 활약했다. 이어 연극 '셰익스피어 인 러브'로 데뷔 후 오랜만에 연극 무대에 오르며 배우로서 한층 단단해진 면모를 보여준 박주현. 다채로운 분야에서 활약을 이어가고 있는 박주현의 행보에 더욱 기대가 모인다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'박진만 재계약 유력'인데 리스트업은 왜? 누가? 파란의 새 인물, 가능성이 있을까

2.

최악의 상황! '이강인 바이러스 감염'→로리앙 원정 결장… 좋은 흐름 꺾였다 "PSG 스쿼드 운용 부담↑"

3.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

4.

'감독님 죄송합니다' 막가파식 항명파동 일으켰던 레알 마드리드 비니시우스, 결국 공개사과문 발표

5.

도루실패 50억 FA 역전 2루타로 한화에 1승 선사. 김서현 감격의 승리투수. 한화 분위기 바꿨다[KS3 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.