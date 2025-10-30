'카리나 결별' 이재욱, '헤어지자 말해요' 비화 밝혔다 "무대후 주저 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이재욱이 '더 시즌즈 - 지코의 아티스트'에 출연해 이별곡 '헤어지자 말해요'를 부르게 된 비하인드를 공개했다.
29일 유튜브 채널 '조째즈'에는 "헤어지자 말해요 비하인드 | 임슬옹 이재욱"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 조째즈는 임슬옹, 이재욱을 초대해, 다양한 이야기를 나누며 즐거운 시간을 보냈다.
이에 조째즈는 "나는 너무 웃긴게 재욱이가 (예전에) 여기 오기 전까지 그렇게 자기가 노래 잘하는지 몰랐다고 하더라"라고 웃었고, 이재욱은 "맞다. '지코의 아티스트' 나가게 된 게 여기서 캐스팅 당한 거다"라고 떠올렸다.
이재욱은 "지코 형이 바로 저에게 와서 '나 뭐하고 있는지 알고있냐'라고 물어보더라. 그래서 제가 '네 KBS에서 뭐 하고 계시지 않냐'라고 했더니, '한 번 출연해줄 수 있냐. 방금 부른 노래 그대로 하자'라고 하셨다. 그래서 그 노래가 '헤어지자 말해요'였다"라고 설명했다.
이재욱은 당시를 떠올리며 "무대를 마치고 나서 주저앉았다. '와, 끝났다'라는 생각이 들었다"고 회상했다.
영상 후반부에서 그는 다시 한 번 가창력을 뽐냈다. 우즈의 'Drowning'과 김필의 '얼음요새'를 선곡해 열창하며 출연진들의 감탄을 자아냈다.
앞서 이재욱은 지난해 8월 방송된 '더 시즌즈 - 지코의 아티스트'에서 박재정의 '헤어지자 말해요'를 선곡해 호소력 짙은 보컬을 선보였다. 감정이 깃든 무대로 뜨거운 호응을 얻었지만, 일부 시청자들 사이에서는 당시 공개 열애 중이던 카리나를 떠올린 선곡이 아니냐는 추측도 이어졌다.
이재욱과 카리나는 지난해 2월 열애를 인정하며 큰 화제를 모았다. 그러나 공개 열애 이후 팬덤의 거센 반발 등으로 부담을 느낀 두 사람은 5주 만에 결별을 발표해 안타까움을 남겼다.
한편 이재욱은 오는 11월 1일 오후 9시 20분 첫방송되는 KBS2 새 드라마 '마지막 썸머'로 시청자들을 만난다. '마지막 썸머'는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.