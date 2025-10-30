'카리나 결별' 이재욱, '헤어지자 말해요' 비화 밝혔다 "무대후 주저 앉아"(조째즈)

최종수정 2025-10-30 10:22

'카리나 결별' 이재욱, '헤어지자 말해요' 비화 밝혔다 "무대후 주저 …

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이재욱이 '더 시즌즈 - 지코의 아티스트'에 출연해 이별곡 '헤어지자 말해요'를 부르게 된 비하인드를 공개했다.

29일 유튜브 채널 '조째즈'에는 "헤어지자 말해요 비하인드 | 임슬옹 이재욱"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 조째즈는 임슬옹, 이재욱을 초대해, 다양한 이야기를 나누며 즐거운 시간을 보냈다.

이날 조째즈는 임슬옹의 신곡 'Fearless'를 언급하며 "내가 자주 듣는다. 힐링된다"고 이야기 했다. 그러자 임슬옹은 "난 형 노래를 들으면 스트레스가 풀린다"면서 "나는 피로하지 않은 목소리인 것 같고, 재욱이는 좀 섹시한 목소리. 얘는 목소리가 락보컬이다. 뱉어내는 톤 자체가 거칠다"라고 칭찬했다.

이에 조째즈는 "나는 너무 웃긴게 재욱이가 (예전에) 여기 오기 전까지 그렇게 자기가 노래 잘하는지 몰랐다고 하더라"라고 웃었고, 이재욱은 "맞다. '지코의 아티스트' 나가게 된 게 여기서 캐스팅 당한 거다"라고 떠올렸다.


'카리나 결별' 이재욱, '헤어지자 말해요' 비화 밝혔다 "무대후 주저 …
조째는 "재욱이가 한곡했는데, 그걸 지코가 보고 '형, 저 친구 노래 왜이렇게 잘해요?'라고 했다. 그래서 그렇게 된 거다"라고 덧붙였다.

이재욱은 "지코 형이 바로 저에게 와서 '나 뭐하고 있는지 알고있냐'라고 물어보더라. 그래서 제가 '네 KBS에서 뭐 하고 계시지 않냐'라고 했더니, '한 번 출연해줄 수 있냐. 방금 부른 노래 그대로 하자'라고 하셨다. 그래서 그 노래가 '헤어지자 말해요'였다"라고 설명했다.

이재욱은 당시를 떠올리며 "무대를 마치고 나서 주저앉았다. '와, 끝났다'라는 생각이 들었다"고 회상했다.

영상 후반부에서 그는 다시 한 번 가창력을 뽐냈다. 우즈의 'Drowning'과 김필의 '얼음요새'를 선곡해 열창하며 출연진들의 감탄을 자아냈다.


'카리나 결별' 이재욱, '헤어지자 말해요' 비화 밝혔다 "무대후 주저 …

앞서 이재욱은 지난해 8월 방송된 '더 시즌즈 - 지코의 아티스트'에서 박재정의 '헤어지자 말해요'를 선곡해 호소력 짙은 보컬을 선보였다. 감정이 깃든 무대로 뜨거운 호응을 얻었지만, 일부 시청자들 사이에서는 당시 공개 열애 중이던 카리나를 떠올린 선곡이 아니냐는 추측도 이어졌다.

이재욱과 카리나는 지난해 2월 열애를 인정하며 큰 화제를 모았다. 그러나 공개 열애 이후 팬덤의 거센 반발 등으로 부담을 느낀 두 사람은 5주 만에 결별을 발표해 안타까움을 남겼다.

한편 이재욱은 오는 11월 1일 오후 9시 20분 첫방송되는 KBS2 새 드라마 '마지막 썸머'로 시청자들을 만난다. '마지막 썸머'는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

2.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

3.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

4.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

5.

뉴진스 운명의 날…30일 어도어와 전속계약 소송 선고[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

2.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

3.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

4.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

5.

뉴진스 운명의 날…30일 어도어와 전속계약 소송 선고[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'박진만 재계약 유력'인데 리스트업은 왜? 누가? 파란의 새 인물, 가능성이 있을까

2.

'감독님 죄송합니다' 막가파식 항명파동 일으켰던 레알 마드리드 비니시우스, 결국 공개사과문 발표

3.

최악의 상황! '이강인 바이러스 감염'→로리앙 원정 결장… 좋은 흐름 꺾였다 "PSG 스쿼드 운용 부담↑"

4.

도루실패 50억 FA 역전 2루타로 한화에 1승 선사. 김서현 감격의 승리투수. 한화 분위기 바꿨다[KS3 리뷰]

5.

염갈량 게이지 고장났나... 3차전까지 유일한 무안타 굴욕. '효자' 외국인 안타 언제 보나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.