박나래, 이장우♥조혜원에 받은 35만원 '명품 잔' 공개 "웨딩화보 도와…

[스포츠조선 정유나 기자] 코미디언 박나래가 이장우, 조혜원에게 웨딩 화보 촬영용 옷을 빌려주고 받은 선물을 공개했다.
이날 박나래는 주방 식기부터 뷰티템, 관리템까지 자신이 실제 사용하는 '찐 애착템'을 한자리에 모아 공개했다. 특히 '살림의 여왕' 신애라가 추천해 구입한 압력솥부터 예능 '나 혼자 산다'를 통해 인연을 맺은 김충재가 직접 만들어 선물한 잔, 권총 모양 손잡이가 돋보이는 산다라박이 선물한 잔까지. 추억이 묻어나는 아이템들이 연이어 공개돼 눈길을 끌었다.
여기에 절친 이장우가 선물한 영롱한 비주얼의 잔까지 공개되며 더욱 몰입도를 높였는데, 박나래는 "웨딩 화보 도와줬다고 장우가 옷 반납하면서 이 잔을 주더라"며 다시 한번 고마움을 전해 훈훈함을 자아냈다.
그 가운데 이날 방송에서는 '나래식' 1주년을 맞아 구독자 애칭 정하기 이벤트도 함께 진행됐다. '애식이' '식식이' '식구' 등이 최종 후보로 꼽힌 가운데, 과연 어떤 애칭이 '나래식' 공식 구독자명으로 낙점될지 관심이 집중된다.
한편 '나래식'은 박나래 특유의 맛깔스러운 입담과 요리 실력을 녹여낸 힐링 쿠킹 토크쇼로, 현재 누적 조회수 1억 뷰를 목전에 두는 등 꾸준한 사랑을 받고 있다. 오는 11월 5일 저녁 6시 30분 공개되는 '나래식' 59회에는 배우 김희선, 한혜진, 진서연이 출연해 화끈한 입담을 뽐낼 예정이다.
