박나래, 이장우♥조혜원에 받은 35만원 '명품 잔' 공개 "웨딩화보 도와줬다고"

기사입력 2025-10-30 10:12


박나래, 이장우♥조혜원에 받은 35만원 '명품 잔' 공개 "웨딩화보 도와…

박나래, 이장우♥조혜원에 받은 35만원 '명품 잔' 공개 "웨딩화보 도와…

[스포츠조선 정유나 기자] 코미디언 박나래가 이장우, 조혜원에게 웨딩 화보 촬영용 옷을 빌려주고 받은 선물을 공개했다.

자신의 리얼한 소비 취향을 가감 없이 공개하며 구독자들의 궁금증을 시원하게 타파했다.

29일 저녁 공개된 유튜브 채널 '나래식' 58회는 '나래리뷰' 특집으로 꾸며져, 박나래가 직접 애정템들을 솔직하게 소개하는 시간을 가졌다.

이날 박나래는 주방 식기부터 뷰티템, 관리템까지 자신이 실제 사용하는 '찐 애착템'을 한자리에 모아 공개했다. 특히 '살림의 여왕' 신애라가 추천해 구입한 압력솥부터 예능 '나 혼자 산다'를 통해 인연을 맺은 김충재가 직접 만들어 선물한 잔, 권총 모양 손잡이가 돋보이는 산다라박이 선물한 잔까지. 추억이 묻어나는 아이템들이 연이어 공개돼 눈길을 끌었다.

여기에 절친 이장우가 선물한 영롱한 비주얼의 잔까지 공개되며 더욱 몰입도를 높였는데, 박나래는 "웨딩 화보 도와줬다고 장우가 옷 반납하면서 이 잔을 주더라"며 다시 한번 고마움을 전해 훈훈함을 자아냈다.

이날의 하이라이트는 단연 '언박싱 타임'. 제작진이 박나래 자택 현관 앞에 쌓여 있던 미개봉 택배 상자들을 그대로 스튜디오로 옮겨오며 현장은 순식간에 웃음바다가 됐다. 상자 속에서는 귀엽고 개성 넘치는 아이템들뿐만 아니라 오직 박나래만이 소화 가능한 아이템들도 섞여 있어 폭소를 자아냈다.


박나래, 이장우♥조혜원에 받은 35만원 '명품 잔' 공개 "웨딩화보 도와…
'나래리뷰'를 마친 박나래는 "우리 집에 온 손님들에게 내가 생각한 최고의 그릇에 대접하는 게 나에겐 큰 행복"이라며 "앞으로도 모든 걸 다 오픈할 테니 궁금한 게 있으면 많이 물어봐 달라"라고 전했다.

그 가운데 이날 방송에서는 '나래식' 1주년을 맞아 구독자 애칭 정하기 이벤트도 함께 진행됐다. '애식이' '식식이' '식구' 등이 최종 후보로 꼽힌 가운데, 과연 어떤 애칭이 '나래식' 공식 구독자명으로 낙점될지 관심이 집중된다.


한편 '나래식'은 박나래 특유의 맛깔스러운 입담과 요리 실력을 녹여낸 힐링 쿠킹 토크쇼로, 현재 누적 조회수 1억 뷰를 목전에 두는 등 꾸준한 사랑을 받고 있다. 오는 11월 5일 저녁 6시 30분 공개되는 '나래식' 59회에는 배우 김희선, 한혜진, 진서연이 출연해 화끈한 입담을 뽐낼 예정이다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

2.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

3.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

4.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

5.

뉴진스 운명의 날…30일 어도어와 전속계약 소송 선고[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

2.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

3.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

4.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

5.

뉴진스 운명의 날…30일 어도어와 전속계약 소송 선고[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'박진만 재계약 유력'인데 리스트업은 왜? 누가? 파란의 새 인물, 가능성이 있을까

2.

'감독님 죄송합니다' 막가파식 항명파동 일으켰던 레알 마드리드 비니시우스, 결국 공개사과문 발표

3.

최악의 상황! '이강인 바이러스 감염'→로리앙 원정 결장… 좋은 흐름 꺾였다 "PSG 스쿼드 운용 부담↑"

4.

도루실패 50억 FA 역전 2루타로 한화에 1승 선사. 김서현 감격의 승리투수. 한화 분위기 바꿨다[KS3 리뷰]

5.

염갈량 게이지 고장났나... 3차전까지 유일한 무안타 굴욕. '효자' 외국인 안타 언제 보나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.