[공식]NCT 도영·정우, 12월 8일 나란히 입대 .."육군 현역·군악…

[공식]NCT 도영·정우, 12월 8일 나란히 입대 .."육군 현역·군악대 합격"(전문)

기사입력 2025-10-30 10:18


NCT 정우(왼쪽), 도영

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 NCT 도영, 정우가 오는 12월 군 입대한다.

30일 SM엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 "

NCT 멤버 도영과 정우가 오는 12월부터 병역의무를 이행한다"고 밝혔다.

이어 "
도영은 12월 8일 육군 현역병으로 입대하며, 정우는 육군 군악대 합격 통지를 받아 12월 8일에 입대할 예정"이라고 설명했다.

그러면서 "입소 당일 별도의 행사는 진행되지 않으며, 다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬 여러분의 현장 방문은 삼가주시길 부탁드린다"고 당부했다.

마지막으로 "도영과 정우가 병역의무를 성실히 이행하고 더욱 건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 변함없는 사랑과 응원 부탁드리겠다"고 전했다.

이로써 도영과 정우는 NCT 멤버 중 세 번째로 국방의 의무를 다하게 된다. 앞서 태용은 지난해 4월 해군 군악병으로 입대해 복무 중이며, 오는 12월 14일 전역을 앞두고 있다. 재현은 같은 해 11월 입대해 육군 군악대에서 복 중이며, 내년 5월 3일 전역 예정이다.

다음은 SM엔터테인먼트는 공식 입장

안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다.


NCT 멤버 도영과 정우가 오는 12월부터 병역의무를 이행합니다.

도영은 12월 8일 육군 현역병으로 입대하며, 정우는 육군 군악대 합격 통지를 받아 12월 8일에 입대할 예정입니다.

입소 당일 별도의 행사는 진행되지 않으며, 다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬 여러분의 현장 방문은 삼가주시길 부탁드립니다.

도영과 정우가 병역의무를 성실히 이행하고 더욱 건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 변함없는 사랑과 응원 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

