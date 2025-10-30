가요계, '뉴진스 패소' 환영…한매연 "전속계약 신뢰 위한 타당한 결과"

기사입력 2025-10-30 15:07


가요계, '뉴진스 패소' 환영…한매연 "전속계약 신뢰 위한 타당한 결과"

[스포츠조선 백지은 기자] 가요계가 어도어의 승소를 환영했다.

사단법인 한국매니지먼트연합(이하, '한매연')은 30일 선고된 뉴진스와 소속사 어도어 간의 전속계약 유효 확인 소송 1심 판결에 대해 "전속계약서의 신뢰성과 대중음악산업의 공정성을 위한 타당한 결과"라며 공식적인 환영의 뜻을 밝혔다.

이날 서울중앙지방법원 민사합의41부(재판장 정회일)는 어도어가 뉴진스 멤버 5인을 상대로 낸 전속계약 유효 확인 소송에서 "원고(어도어)와 피고(뉴진스) 사이 체결된 각 전속계약은 유효함을 확인한다"며 원고 승소 판결을 내렸다.

한매연은 이번 판결이 K-POP 산업의 근간이 되는 전속계약 시스템의 안정성을 재확인한 중요한 결정이라고 평가했다. 연합은 그간 이번 사태가 자칫 아티스트와 제작사 간의 신뢰를 기반으로 하는 K-팝 산업 전체의 근간을 흔들 수 있는 중대한 사안임을 지속적으로 지적해왔으며, 산업 내 계약 질서와 신뢰 붕괴에 대한 심각한 우려를 표명해왔다.

이에 한매연은 분쟁 초기부터 공식 성명서를 발표하고 업계의 자정 노력을 촉구하는 등 표준전속계약서에 입각한 '계약의 신뢰성을 담보한 보호'를 강조하며 사태의 조속한 해결과 산업 질서 유지를 위해 적극적으로 대응해왔다.

한매연은 이러한 노력의 연장선에서 계약의 유효성을 인정한 1심 법원의 판결을 산업의 공정성을 지키기 위한 타당한 결정으로 높이 평가하며, K-POP의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 이정표가 될 것으로 기대했다.

한매연 유재웅 회장은 "오늘 법원의 현명한 판단을 존중하며 환영한다"라며, "이번 사태를 계기로 업계가 많은 우려를 표명하고 적극적으로 대응해 온 만큼 본 판결이 표준전속계약서에 기반한 업계의 관행과 계약의 신뢰를 공고히 하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

유 회장은 이어 "한매연은 앞으로도 건전한 산업 생태계 조성과 아티스트 및 제작사의 권익이 상호 존중받는 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.


사단법인 한국매니지먼트연합은 대중문화예술산업의 건전한 발전과 소속 아티스트의 권익 보호, 공정한 산업 환경 조성을 위해 설립된 단체로 대중문화예술산업 관련 종사자 약 400여명이 소속된 문화체육관광부 등록 단체이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행·협박 혐의..검찰로 넘겨져

2.

"어도어 못 돌아가"…뉴진스, 전속계약 소송 패소에 '즉각 항소'[SC이슈]

3.

[SC현장]강태오, 한복마저 퍼스널컬러…'이강달' 시청률 10% 넘길 '로코 세자'(종합)

4.

'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 '고흥 시댁' 자랑 "그림같은 풍경"

5.

뉴진스, 민희진 품 못 간다…어도어 전속계약 소송 패소 "계약해지 사유無"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행·협박 혐의..검찰로 넘겨져

2.

"어도어 못 돌아가"…뉴진스, 전속계약 소송 패소에 '즉각 항소'[SC이슈]

3.

[SC현장]강태오, 한복마저 퍼스널컬러…'이강달' 시청률 10% 넘길 '로코 세자'(종합)

4.

'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 '고흥 시댁' 자랑 "그림같은 풍경"

5.

뉴진스, 민희진 품 못 간다…어도어 전속계약 소송 패소 "계약해지 사유無"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 연봉 미쳤다! 무려 뮐러의 8배→'MLS 연봉 전체 2위'…대항마는 메시 뿐

2.

'롯데·두산과 연쇄 트레이드' KIA, KT에서도 영입한다…8위 충격, 대대적 개편한다

3.

문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

4.

오타니 혼쭐냈다! WS 루키 투수 최다 12K에 7이닝 1실점 '인생투'...이새비지 승리투수 TOR 6-1 LAD

5.

"클린스만, 경기 운영-선수 관리-태도 모두 부족" 정몽규 회장 발언까지 재조명...'韓 역대 최악 사령탑' 선임설에 벌벌 떠는 체코

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.