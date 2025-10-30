BTS 정국 맞아? 갈비집 목격담에 난리…매니저도 없는 ‘프로 혼밥러’

|
[스포츠조선 이유나 기자] BTS 정국이 서울의 한 고깃집에서 혼자 밥 먹는 모습이 포착돼 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.
글쓴이는 자신을 아미라고 밝히며 식사가 끝난 후에 정국이와 인증샷을 남기고 "일생에 단 한 번뿐인 이 순간에 감사하다. 영원한 내 소중한 추억"이라며 사진까지 같이 찍어준 정국에게 고맙다고 메세지를 남겼다.
사진과 영상 속에는 가죽자켓을 멋있게 입은 정국이 다른 사람 눈치 보지 않고 혼자서도 갈비집을 찾아 맛있게 먹는 모습이 담겨 있다.
정국은 혼자서도 고깃집을 잘 찾아서 먹는 프로혼밥러로 유명하다. 아미들 사이에서는 '정국 로드'라는 제목으로 정국이 찾은 고깃집 리스트가 돌고 있기도 하다.
한편 정국이 포함된 BTS는 내년 3월 완전체 복귀설이 돌고 있다. 블룸버그는 "BTS가 전 세계 주요 도시에서 약 65회의 공연을 계획하고 있으며, 30회 이상은 북미 지역에서 열릴 것"이라며 "이는 그룹 역사상 가장 큰 규모의 월드투어가 될 것"이라고 전했다.
