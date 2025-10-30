BTS 정국 맞아? 갈비집 목격담에 난리…매니저도 없는 ‘프로 혼밥러’

기사입력 2025-10-30 15:40


BTS 정국 맞아? 갈비집 목격담에 난리…매니저도 없는 ‘프로 혼밥러’

[스포츠조선 이유나 기자] BTS 정국이 서울의 한 고깃집에서 혼자 밥 먹는 모습이 포착돼 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.

최근 커뮤니티에는 "설마설마 했는데 진짜 정국이였다"며 한 작성자가 쓴 글이 베스트글에 올랐다.

해당 글에는 정국이 혼자서도 당당하게 갈비를 구워먹고 야무지게 밥까지 비벼 먹는 모습이 사진과 영상으로 담겼다.

글쓴이는 자신을 아미라고 밝히며 식사가 끝난 후에 정국이와 인증샷을 남기고 "일생에 단 한 번뿐인 이 순간에 감사하다. 영원한 내 소중한 추억"이라며 사진까지 같이 찍어준 정국에게 고맙다고 메세지를 남겼다.

사진과 영상 속에는 가죽자켓을 멋있게 입은 정국이 다른 사람 눈치 보지 않고 혼자서도 갈비집을 찾아 맛있게 먹는 모습이 담겨 있다.

해당 글에는 "고기 혼밥이라 너무 상남자" "정국은 혼밥 레벨 8의 프로혼밥러" "야무지게 잘 먹는거 너무 좋아" "남의 눈치 보지 않고 하고 싶은거 하는 정국이 좋아" "목격담 뜨니 '고깃집이야?'라고 묻는 댓글이 너무 웃긴다" 등의 반응이 이어지고 있다.

정국은 혼자서도 고깃집을 잘 찾아서 먹는 프로혼밥러로 유명하다. 아미들 사이에서는 '정국 로드'라는 제목으로 정국이 찾은 고깃집 리스트가 돌고 있기도 하다.

한편 정국이 포함된 BTS는 내년 3월 완전체 복귀설이 돌고 있다. 블룸버그는 "BTS가 전 세계 주요 도시에서 약 65회의 공연을 계획하고 있으며, 30회 이상은 북미 지역에서 열릴 것"이라며 "이는 그룹 역사상 가장 큰 규모의 월드투어가 될 것"이라고 전했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행·협박 혐의..검찰로 넘겨져

2.

"어도어 못 돌아가"…뉴진스, 전속계약 소송 패소에 '즉각 항소'[SC이슈]

3.

[SC현장]강태오, 한복마저 퍼스널컬러…'이강달' 시청률 10% 넘길 '로코 세자'(종합)

4.

'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 '고흥 시댁' 자랑 "그림같은 풍경"

5.

뉴진스, 민희진 품 못 간다…어도어 전속계약 소송 패소 "계약해지 사유無"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행·협박 혐의..검찰로 넘겨져

2.

"어도어 못 돌아가"…뉴진스, 전속계약 소송 패소에 '즉각 항소'[SC이슈]

3.

[SC현장]강태오, 한복마저 퍼스널컬러…'이강달' 시청률 10% 넘길 '로코 세자'(종합)

4.

'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 '고흥 시댁' 자랑 "그림같은 풍경"

5.

뉴진스, 민희진 품 못 간다…어도어 전속계약 소송 패소 "계약해지 사유無"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 연봉 미쳤다! 무려 뮐러의 8배→'MLS 연봉 전체 2위'…대항마는 메시 뿐

2.

'롯데·두산과 연쇄 트레이드' KIA, KT에서도 영입한다…8위 충격, 대대적 개편한다

3.

문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

4.

오타니 혼쭐냈다! WS 루키 투수 최다 12K에 7이닝 1실점 '인생투'...이새비지 승리투수 TOR 6-1 LAD

5.

"클린스만, 경기 운영-선수 관리-태도 모두 부족" 정몽규 회장 발언까지 재조명...'韓 역대 최악 사령탑' 선임설에 벌벌 떠는 체코

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.