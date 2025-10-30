'44kg' 한혜연, '못알아보게 예뻐졌다'더니 진짜였네...한지민 "더 많이 찍어줄게"

기사입력 2025-10-30 18:23


'44kg' 한혜연, '못알아보게 예뻐졌다'더니 진짜였네...한지민 "더…

[스포츠조선 김수현기자] 스타일리스트 한혜연이 배우 한지민과 특급 우정을 잘아했다.

30일 한혜연은 "아무날도 아닌데 이렇게 이쁘게 찍어주는 천사 고마워 내 사랑~"이라며 잘 나온 자신의 사진을 올렸다.

이어 "인생 뭐 있어 #한지민 #반짝이는 건 언제나 기분업"이라며 행복한 얼굴로 한지민을 태그했다.

이에 한지민은 "더 많이 찍어줄게"라는 댓글로 두 사람의 단단한 우정을 보여주기도 했다.


'44kg' 한혜연, '못알아보게 예뻐졌다'더니 진짜였네...한지민 "더…
한편 한혜연은 다이어트를 통해 14kg을 감량해 키 162cm에 몸무게 46kg을 유지하고 있다고 밝혀 화제가 됐다. 최근에는 이사 과정에서 추가로 2kg이 줄어 현재 44kg이 됐다고 전했다.

그는 다이어트 비결에 대해 "운동은 10%고 나머지 90%는 식단"이라며 "아침에 빈속으로 뛴다. 간헐적 단식을 한다. 저녁에 7시 반까지 먹고 이후부터 공복 상태를 유지한다"고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'친애하는 X' 김유정 "김도훈과 열애설? 3분간 내내 통화하며 웃어"

2.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 한선화 "강하늘에게 의지 많이 해"…울컥한 이유

3.

"한효주, 日 여배우들과 달라" 유창한 일본어 실력+주연 책임감에 현지 배우들 감탄(넷플릭스)

4.

[SC현장] "잘생긴 발라더 되고파"…정승환, '발라드 세손' 정수 담은 정규 컴백(종합)

5.

재벌가 가정부→연 매출 478억 김치 명장 "인생 역전됐다"(백만장자)

연예 많이본뉴스
1.

'친애하는 X' 김유정 "김도훈과 열애설? 3분간 내내 통화하며 웃어"

2.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 한선화 "강하늘에게 의지 많이 해"…울컥한 이유

3.

"한효주, 日 여배우들과 달라" 유창한 일본어 실력+주연 책임감에 현지 배우들 감탄(넷플릭스)

4.

[SC현장] "잘생긴 발라더 되고파"…정승환, '발라드 세손' 정수 담은 정규 컴백(종합)

5.

재벌가 가정부→연 매출 478억 김치 명장 "인생 역전됐다"(백만장자)

스포츠 많이본뉴스
1.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

2.

'연봉 달랑 10억' 집도 없는 떠돌이 유망주가, '10조 몸값' 오타니를 추풍낙엽처럼 쓰러뜨렸다

3.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

4.

'1m99 특급 신예' 몸무게 78㎏ 유일한 걸림돌?…"기본기 좋다, 그 키에 리시브가"

5.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.