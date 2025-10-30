이세돌, 알파고전 3:0 "아빠 가지마" 딸의 한 마디에 울컥 "마음 가벼워져"

기사입력 2025-10-30 19:54


이세돌, 알파고전 3:0 "아빠 가지마" 딸의 한 마디에 울컥 "마음 가…

[스포츠조선 김수현기자] 인류 최초이자 마지막으로 AI를 이긴 이세돌 9단이 알파고전 당시를 회상했다.

30일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '드디어 바둑 배운 홍진경! 이세돌이 화내고 모두가 놀란 충격적인 실력 (알파고 비하인드, 마지막 키스)' 영상이 업로드 됐다.

이세돌은 AI 알파고와 승부에서 인류 최초 유일하게 1승을 거둔 인물.

그는 "유일하게 이긴 사람일 순 있지만 유일하게 패한 사람일 수 있다. 나중에 커제 9단이 알파고 상위 버전과 한 번 둔 적이 있다. 물론 당연히 졌다. 그건 이길 수가 없다. 사람이 이길 수가 없다. 그래서 정식 승부라고 생각하지도 않는 거 같다.


이세돌, 알파고전 3:0 "아빠 가지마" 딸의 한 마디에 울컥 "마음 가…
유일한 정식 공개 승부는 이세돌과 알파고. 홍진경은 "버그를 찾았다는 게 정말 대단한 거 아니냐"라며 다시금 감탄했고 "그날 이기고 집에 가셔서 솔직히 뭐하셨냐. 가족들이랑 파티했죠? 삼겹살 같은 거 안구웠냐. 가볍게 소맥 한 잔?"하고 궁금해 했다.

이에 이세돌은 "다다음날 5국이 남아있어서 그러진 못했다"면서도 "그날 술은 안마셨지만 가볍게 '짠'은 했다"라고 답했다.

또 "아내는 사실 마음 고생이 있었다. 내게 말을 못한다. 세 번 연달아 졌었으니까. 그래서 굉장히 미안했었는데 그래도 한 판 이겨서 다행이라고 생각했다. 솔직히"라고 회상했다.

홍진경은 "모든 인간들이 이세돌 기사님을 응원했다"라 했고 이세돌은 "댓글 반응 그런 걸 신경 안썼는데 3국 지고는 '내가 죽었나 살았나' 한 번 봤다"라고 솔직하게 고백했다.


그러면서 "거의 대부분 저를 응원해주시는 분들이 많았다. 너무 감사했다. 그런 것들이 큰 힘이 되는 거구나 그때 처음 알았다"라 밝혔다.


이세돌, 알파고전 3:0 "아빠 가지마" 딸의 한 마디에 울컥 "마음 가…
이세돌은 "그리고 딸 아이가 '아빠 가지마'라고 하더라. 4국날 아빠 가지 말라더라. 이미 3대 0 졌는데 뭘 또 가냐' 한 거다. 해맑게, 너무 순수하게 '3대 0인데 뭘'이라 하니까 나도 그냥 '별것도 아닌데 바둑 한 판 두는 건데 너무 좀 그렇게 생각했나?' 하고 마음이 가벼워졌다"라며 웃었다.

또 "아이의 그런 말 한 마디에 힘을 걷고 그건 말을 해줄 수 있고 그런 건 AI가 따라올 수 없는 거 아닌가 하는 생각이 들었다"라며 AI가 가질 수 없는 따뜻한 인간의 공감에 대해 이야기 했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

'AOA 출신' 초아, 직접 성형 의혹설 잠재운 근황..."벌써 한달 전"

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

'AOA 출신' 초아, 직접 성형 의혹설 잠재운 근황..."벌써 한달 전"

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

스포츠 많이본뉴스
1.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

2.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

3.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

4.

"놀랄 정도로 심한 말이 나오더라…더 믿겠다" 눈물 쏟은 김서현, 사령탑은 다시 한 번 감쌌다

5.

"같은 안타가 아니다. 어제 기운이 오늘까지." 심우준 전격 9번 출격. 어제 무안타 이진영은 왜 또 6번타자?[KS4]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.