정선희도 K장녀였다 "母 내 카드 쓰면서 자기가 쏜다고..子 돈은 불편해 해"

기사입력 2025-10-30 22:16


정선희도 K장녀였다 "母 내 카드 쓰면서 자기가 쏜다고..子 돈은 불편해…

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 정선희가 K장녀의 고충을 털어놨다.

29일 방송인 정선희 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 "정선희 강아지 4마리랑 개환장 펜션 여행(aka파티)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정선희는 반려견 4마리를 데리고 펜션으로 힐링 여행을 떠났다.


정선희도 K장녀였다 "母 내 카드 쓰면서 자기가 쏜다고..子 돈은 불편해…
정선희는 여행지로 향하는 차 안에서 "엄마가 박카스가 떨어졌다는 거다. 우리 엄마 자양강장제 떨어지면 쌀 떨어진 것보다 더 초조해하잖아"라며 "우리 엄마 귀여운게 장가간 오빠한테 사달라 얘기하라 했더니 아들들한테 주문하는 걸 미안해하는 거다. 어렵나보다. 아들이 마실거리 50개 100개 보내주면 갑자기 한 달동안 살 돈이 없는 것도 아닌데 마치 그런 것처럼. 내 돈 10만원과 아들 돈 10만원이 다른 거다"고 말했다.


정선희도 K장녀였다 "母 내 카드 쓰면서 자기가 쏜다고..子 돈은 불편해…
이어 정선희는 "아니 내가 무슨 건물주가 아닌데.. 엄마한테 '나도 돈 버는 거 힘들어!' 그랬더니 '아니 내가 뭐라 그랬어? 왜 나한테 그래' 그러는 거다. 심지어 엄마가 '그 돈 내가 낼게'라 하더라. 진짜 어이가 없더라. 엄마 쓰는 카드가 내 카드인데.. 약간 어이가 없어서 이렇게 보면 나하고 눈 안 마주친다. 엄마 자존심인데 내가 거기다 대고 '내 돈인데!' 그럴 수 없지 않나. 열 번 참다가 내가 한 번 그런다. 너무 빈정 상해서. 확실히 내 돈보다 아들 돈이 어려운가보다. 아들들이 그걸 알려나 모르겠다"고 딸을 너무 편안해 하는 엄마의 모습을 이해했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

2.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

3.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

4.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

5.

'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

연예 많이본뉴스
1.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

2.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

3.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

4.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

5.

'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

반란은 계속된다! 올시즌 첫 셧아웃 승리, '꼴찌 탈출' 외치는 페퍼스가 따냈다…희생양 현대건설 [광주리뷰]

4.

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너무 느려" 통렬한 반성 [광주패장]

5.

"우리 선수들 간절함 보셨어요?" 벌써 시즌 2승, 올해는 다르다! 장소연 감독의 '조용한' 환호 [광주승장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.