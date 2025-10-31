김대호 끝내 초심 잃었다 "10억 대박 아파트, 청약 넣고 싶었다"

기사입력 2025-10-31 06:20


김대호 끝내 초심 잃었다 "10억 대박 아파트, 청약 넣고 싶었다"

[스포츠조선 이유나 기자]방송인 김대호가 초심을 잃은 순간을 털어놨다.

30일 방송된 MBC 예능 '구해줘 홈즈'에서 그는 자유로운 라이프스타일을 위해 특정 주소 없이 거주할 수 있는 집을 찾아 나섰다.

이날 김대호는 "예전에는 집이 단순히 의식주를 해결하는 공간이었는데, 요즘은 재테크 수단으로 여겨지는 느낌"이라며 집에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

그는 "집은 그냥 사는 곳이어야 한다는 게 내 소신이었다"며 "그런데 최근에 청약을 해보고 싶다는 마음이 들었다"고 했다.

그는 "잠실 르엘이 뜬다고 해서 청약을 하고 싶었다. 그런데 입지 좋고 학군 좋으니 결혼 후 아이 키우면서 살면 좋겠다는 생각이 아니라, 당첨되면 10억을 벌 수 있는거야?라는 생각에 청약을 해보고 싶은거다"라고 밝혔다.


김대호 끝내 초심 잃었다 "10억 대박 아파트, 청약 넣고 싶었다"
김대호는 지금 자연 속에서 사는 자신의 삶을 전파하는 프리 방송인. 그는 차 밖에 있는 깻잎을 따서 한 입 따먹으면서 다시 초심을 찾는 모습을 보여줘 스튜디오를 경악시켰다.

패널들은 "저런거 따 먹다가 죽을 수도 있다" "무슨 풀인지 알고 바로 입에 들어가냐"라고 놀랐다. 김대호는 "깻잎이었다. 향이 좋아서 따 먹었다"고 여전한 자연인 모드를 보여줬다.

또한 그는 요즘 젊은 세대 사이에서 유행하는 '어드레스 호퍼(Address Hopper)' 트렌드도 소개했다. "이제는 누가 어디 사는지 잘 묻지 않는다"며, 다양한 거주지를 오가며 생활하는 사람들을 언급했다. 실제로 그는 프로그램 촬영 중 김숙에게 캠핑카를 빌려주기도 했다. 이에 김숙은 장난스럽게 "유인영 태우려고 캠핑카 빌려 달랬구나"라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

3.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

4.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

5.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

3.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

4.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

5.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

4.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

5.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.