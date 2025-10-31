“어디까지 용서할 수 있나” ‘제2의 깻잎 논쟁’ 예고…더 강력해진 ‘독…

|
|
[스포츠조선 조민정 기자] 리얼 연애 실험 예능 '독사과'가 1년 만에 시즌2로 돌아오며 연애의 본질과 인간관계의 복잡한 심리를 다시 한 번 해부한다.
MC들은 시즌2의 차별점으로 '더 치밀해진 설계'와 '직접적 접선'을 꼽았다. 양세찬은 "이번 시즌에서는 의뢰인이 꿈꿔온 이상형의 조건을 애플녀가 완벽하게 장착하고 등장한다. 주인공이 좋아하는 포인트를 세밀하게 분석해, 애플녀가 주인공을 직접 만나는 장면이 주요 볼거리"라고 설명했다. 이은지 역시 "제작진과 애플군단이 밤을 새우며 시뮬레이션을 거듭해 최대한 자연스럽고 설득력 있는 상황을 만들어낸다. 주인공이 빠질 수밖에 없는 이유가 여기에 있다"고 강조했다. 윤태진도 "완성형 애플녀의 공격을 과연 주인공이 버텨낼 수 있을지가 시즌2의 관전 포인트"라고 덧붙였다.
시청자들의 가장 큰 흥미 요소는 '공감 토론의 장'이 마련된다는 점이다. MC들은 '독사과'가 '제2의 깻잎 논쟁'을 뛰어넘는 화제의 토론을 이끌 것이라 자신했다. 실제로 양세찬은 "연락 빈도, 보고의 경계 등은 남녀 간의 영원한 이슈다. 이번에도 다양한 관점에서 뜨거운 논쟁이 이어질 것"이라고 말했다. 허영지는 "솔직히 화장실 갈 시간도 없냐고 묻고 싶다. 사소한 상황이라도 상대방이 내 상황을 공유해줬으면 하는 마음, 연락이 없을 때의 서운함을 현실적으로 다루는 것이 '독사과'만의 강점"이라고 말했다.
'독사과'만의 차별점도 재차 부각됐다. 이은지는 "직접 의뢰인이 신청하고 연인을 검증하기 때문에 더 리얼하다. 일반 연애 예능과 달리 감정의 진폭이 훨씬 크고 예상치 못한 반응이 쏟아진다"고 말했다. 그는 "'독사과'의 엔딩을 보며 매번 '사랑이란 뭘까', '신뢰와 유혹 앞에 인간관계란 무엇인가'를 다시 생각하게 된다"며 "실험 이후 서로를 용서하거나, 혹은 진짜 이별을 택하는 커플도 있어 그 진정성이 남다르다"고 설명했다.
양세찬은 "남성 시청자라면 '나라면 이 상황에서 어떻게 했을까'를 반드시 고민하게 된다. 현실 연애에서 누구나 마주할 수 있는 갈등 상황을 실험을 통해 간접 경험하며 자기 객관화를 할 수 있다. 단순한 재미가 아니라 연애의 기술과 심리를 모두 배울 수 있는 예능"이라고 덧붙였다.
이날 제작발표회에서 MC들은 각자의 연애관, 그리고 연애 실험을 통한 깨달음도 공유했다. 전현무는 "이번 시즌에는 내가 직접 겪거나 들은 다양한 연애 에피소드, 주변 이야기까지 모두 털어낼 생각"이라고 자신감을 드러냈다. 허영지는 "이렇게 몰입되는 연애 예능은 처음이다. 내 연애가 실험당하는 느낌까지 든다"고 전했다. 새 MC 윤태진은 "직접적인 플러팅과 리드가 얼마나 중요한지 실험을 통해 체감했다. 다음 연애는 더 적극적으로 해야겠다는 다짐을 하게 됐다"고 밝혔다.
'독사과'는 실제 커플의 의뢰를 받아 제작진이 '최적화된 유혹'의 상황을 연출한다. 애플군단은 대상자의 연애관, 취향, 이상형 등 모든 데이터를 분석한 뒤, 해당 조건을 갖춘 이성이 직접 '실험자'로 투입된다. 카메라가 없는 상황처럼 세팅해 실제 감정을 최대치로 끌어올리고 시청자들은 실험의 결과가 사랑의 회복인지 이별의 계기인지를 지켜보게 된다.
한편, '리얼 연애실험실 독사과' 시즌2는 11월 1일 오후 8시 SBS Plus와 Kstar에서 첫 방송된다. 단순히 연애의 달콤함이 아닌 인간관계의 본질과 신뢰 그리고 유혹의 민낯까지 조명하는 시즌2가 '연애 예능 홍수' 속에서 다시 한번 돌풍을 일으킬지 주목된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com