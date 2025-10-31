허영지 “전현무·양세찬과 소통 어려워…‘독사과2’서 진짜 연애 공부 중”

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS Plus, Kstar 예능 '리얼 연애실험실 독사과2'가 11월 1일 첫 방송을 앞둔 가운데 31일 온라인 제작발표회에서 MC 허영지가 프로그램을 하며 달라진 연애관과 현장 뒷이야기를 전했다.
'독사과2'는 연인이나 배우자의 본모습을 몰래카메라 형식으로 낱낱이 보여주는 연애 리얼리티 예능으로, 실제 커플의 사연과 감정이 날것 그대로 전달되는 것이 가장 큰 특징이다. 특히 이번 시즌은 시즌1의 인기 코너 '독사과 챌린지'를 프로그램 전체에 확대 적용해 시청자들의 몰입도를 한층 끌어올릴 예정이다.
이번 시즌에는 전현무, 양세찬, 이은지, 윤태진, 허영지가 MC로 참여하며 남녀의 시선이 교차하는 다양한 토론과 리얼한 연애 상황이 펼쳐질 전망이다. 허영지 역시 "녹화를 하며 매번 고민하고, 나 역시 많이 느끼고 배우고 있다. 그게 이 프로그램의 가장 큰 매력"이라며 "현실 연애의 민낯을 보고 싶은 분이라면 꼭 봐달라"고 당부했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com