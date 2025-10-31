혜은이, 효소 다이어트 하느라 '40일 단식'..이원종 "하루 1kg씩 감량" ('같이삽시다')

기사입력 2025-10-31 17:00


[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 혜은이가 40일 단식 경험을 고백한다.

11월 3일 방송되는 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에서는 이원종이 네 자매의 집을 찾아온다.

'야인시대'에서 '구마적' 역으로 스타덤에 오른 배우 이원종은 강렬했던 TV 속 캐릭터와는 다르게 여심을 녹이는 부드러운 목소리와 실물 미남으로 자매들의 관심을 받는다.

이원종은 19년 차 농업인임을 고백하며, 각종 농사는 물론 고추장과 김치까지 직접 담그는 살림남 면모를 선보이는데, 사공주를 위해 손수 담근 겉절이를 선물해 반전 매력을 뽐낸다.

또헌 같은 프로그램을 하며 우정을 쌓은 황석정과 이원종은 서로의 사소한 습관부터 은밀한 비밀까지 폭로하는 '찐 남매 케미'로 웃음을 줄 예정이다.


이날 사공주와 부여 출신 '이원종 가이드'의 사비 백제 투어가 시작된다. 국내 최초로 백제의 궁궐을 재현한 백제문화단지를 방문해 1,400여 년 전 백제를 느껴본다. 오남매는 왕의 의자인 '어좌'에 올라 각자의 개성을 담은 연기력으로 상황극을 보여줘 웃음을 준다.

한편, 6살 연상의 아내를 사로잡은 남자 이원종의 연애 필승법이 공개된다. 또한 공식 솔로 홍진희와 황석정에게 어울릴 만한 남성상을 추천해 주는 등 뜻밖의 연애 도사로 활약한다.

이원종은 부여의 별미 '웅어회'도 소개한다. 과거 임금님 수라상에도 오른 귀한 웅어회를 맛본 공주들은 이색 별미에 감탄한다.


타고난 장사 비주얼인 이원종은 건강 비결로 단식을 꼽는다. 하루 1kg씩 빠졌던 그의 단식법에 자매들은 놀람을 금치 못하고, 혜은이 또한 40일의 효소 다이어트 경험을 털어놔 눈길을 끈다.

그런가 하면 이원종은 인기 최절정이던 시절 광고만 17개를 찍고 받은 현찰을 아내의 침대에 뿌렸다고 밝혀 눈길을 끈다. 번 돈은 모두 아내에게 바친다는 그는 결혼 32년 차임에도 각방을 써본 적 없는 부부 금실을 자랑해 사공주의 질투를 한 몸에 받는다.

특별 손님 이원종과 함께한 부여 나들이는 11월 3일 월요일 저녁 8시 30분, KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.

