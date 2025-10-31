정은표, 子 서울대 보낸 비결 "가르치려 하지 않았다, 안정감·자존감 심어줘"

최종수정 2025-10-31 17:05

정은표, 子 서울대 보낸 비결 "가르치려 하지 않았다, 안정감·자존감 심…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 정은표가 아들 지웅 군을 서울대에 보낸 자신만의 교육 방법을 밝혔다.

31일 '위라클' 채널에는 '엄마 아빠, 이렇게 매일 아침 뽀뽀하다가 나 막내동생 생기겠어'라는 영상이 공개됐다.

박위는 정은표 부부에게 "결혼 24년 차가 되셨다. 근데 예능에 나올 때 보여주는 스킨십도 자제하시는 거라고 들었다. 실제로는 더하다는 말씀이신가"라며 금슬에 대해 물었다.


정은표, 子 서울대 보낸 비결 "가르치려 하지 않았다, 안정감·자존감 심…
정은표는 "지인들에게 '그 집 진짜 그래? 설정이겠지?'라는 연락이 온다고 하더라. 그러면 지인들은 '그보다 더해'라고 한다. 말로 하긴 뭐 하지만 오늘도 둘만의 이상한 사랑 표현을 했다. 우리 둘이 '이거 릴스로 올리면 대박이겠지만, 그럼 우리 둘 다 구속이야'라고 말했다. 이 정도로 끈끈하게 표현한다"라고 말했다. 박위가 놀라자 정은표는 "상상하지 마시라"라며 웃었다. 두 사람은 서로 아직도 설렘을 느낀다고.

또 박위는 정은표 부부가 아들 지웅 군을 서울대에 보낸 터라 "두 분만의 특별한 자녀 교육 방법이 있나"라고 물었다. 정은표는 "사실 정해놓은 방법은 없다. 가르치지 않으려고 했다. 끌고 가는 것보다 따라가려고 노력했다. 또 문제가 생겼을 때 끊임없이 말하면서 접근했다"라고 말했다.


정은표, 子 서울대 보낸 비결 "가르치려 하지 않았다, 안정감·자존감 심…
아내 김하얀 씨는 "저희는 육아하면서 비밀이 없었다. 내가 주양육자로 하루를 보냈다면, 남편에게 하루 동안 있었던 일을 다 얘기해 줬다. 나중에 남편이 내게 들은 얘기를 아이들에게 하면, '엄마 아빠는 비밀이 없구나'라며 안정감 느끼기도 하고 (뭔가를) 숨기려고 하지 않더라"라고 덧붙였다.

한편 정은표는 2002년 김하얀 씨와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

2.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

3.

[공식] '연락 두절'된 장동주 찾았다 "소재 파악돼..걱정 끼쳐 죄송"

4.

슈, 검은 배경에 흰 글 올렸다 삭제 “사람으로 태어났는데..”

5.

유명 예능 PD, 강제추행 혐의로 고소..“회식 후 부적절한 신체 접촉” 주장

연예 많이본뉴스
1.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

2.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

3.

[공식] '연락 두절'된 장동주 찾았다 "소재 파악돼..걱정 끼쳐 죄송"

4.

슈, 검은 배경에 흰 글 올렸다 삭제 “사람으로 태어났는데..”

5.

유명 예능 PD, 강제추행 혐의로 고소..“회식 후 부적절한 신체 접촉” 주장

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말도 안돼, 미친 거 아니야?...11경기 만에 LAFC 레전드 등극 "역대 최고의 선수도 가능"

2.

파격 결단! '김민재 EPL에 매각'→"재정적으로 합리적인 선택"…伊도 관심 '빈자리는 게히가 채운다'

3.

사상 최초 '최종병기' 꺼낸다! 오타니 '삼도류' 예고 → 'DH→RP→OF' 월드시리즈 3단 변신 준비!

4.

'토트넘 떠날 수 있으면 떠나고 싶어요' 결국 역대 최악의 영입생으로 남을 생각인가...히샬리송, 친정 에버턴 복귀 의사

5.

LA FC 수뇌부 '오피셜' 공식발표, 지금까지 이런 영입은 없었다..."손흥민 이적 엄청난 위험 부담"→"SON은 메시 수준의 '유니콘'"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.