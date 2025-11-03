[공식] 김연경 또 '일' 냈다..'미우새'도 제친 '신인감독' 2049…

|
[스포츠조선 이유나 기자]'필승 원더독스'가 광주여자대학교(이하 광주여대) 배구단을 상대로 셧아웃 승리를 거두며 연패를 끊어냈다.
그 가운데 인쿠시가 폭발적인 공격력으로 대활약을 펼치며 시선을 사로잡았다. 김 감독은 코트를 장악한 인쿠시의 활약에 만족했고 세터를 구솔로 교체하고, 또 다른 몽골 선수 타미라 카드를 꺼내는 등 적중률 높은 전략으로 팀의 안정을 찾았다. 접전 끝에 '필승 원더독스'는 광주여대를 상대로 세트 스코어 3대 0, 셧아웃 승리를 거두며 짜릿한 쾌감을 안겼다.
경기 후 김연경 감독은 기본기가 흔들리는 선수들에게 '극약처방'을 내리며 모두를 놀라게 했다. "내가 PD님께 방출제 하자고 했어. 열심히 안 하는데 방출해야지 지금"이라며 원더독스 선수들의 방출을 직접 거론한 것. 여기에 "더 큰 것을 봐야 한다"며 선수들이 강한 경각심을 가지도록 한 김연경 감독의 인터뷰가 이어져 이목을 집중시켰다.
대망의 경기 날 김연경 감독은 비장의 카드로 세터 구솔을 선발로 내세웠다. 구솔에게는 첫 주전 데뷔전으로, 홀로 연습에 집중해온 그녀는 김 감독의 칭찬을 받으며 한층 성장한 모습을 보여줬다. 반드시 승리를 거둬야 하는 '필승 원더독스'. 그중에서도 수원특례시청 배구단 소속이자 '필승 원더독스' 멤버인 백채림, 윤영인, 김나희는 승리를 다짐하며 코트에 올랐다.
2세트에서 '필승 원더독스'는 상대 움직임을 미리 읽은 문명화와 김나희의 활약으로 앞서가기 시작했다. 누구보다 수원특례시청 배구단의 공격 루틴을 잘 아는 김나희는 완벽한 블로킹 득점으로 짜릿함을 선사했다. 승기를 잡은 '필승 원더독스'가 과연 수원특례시청 배구단을 상대로 시즌 3승을 거둘 수 있을지 귀추가 주목된다.
시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 MBC '신인감독 김연경' 6회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률이 무려 3.0%를 기록하며 미친 상승세 독주를 이어갔다. 이는 동시간대 방송된 '미운 우리 새끼', '냉장고를 부탁해 since 2014' 등 모든 예능을 제치며 3주 연속 일요일 예능 2049 시청률 1위를 기록한 것은 물론, 한 주간 방송된 모든 예능 프로그램 중 2049 시청률 1위를 차지한 것으로, 예능 新 왕좌에 등극하며 예능판 지각변동을 일으켰다. 수도권 가구 시청률은 4.8%를 기록했고, 특히 수원특례시청과의 경기 2세트에서 新 에이스에 등극한 인쿠시가 3번 팁에 성공하고 친정팀 상대로 속공 대비했던 부주장 김나희가 블로킹 득점을 올리는 등 김연경 감독과 각성한 '필승 원더독스' 선수들의 분석 배구가 빛을 발한 장면이 6.0%까지 치솟으며 시청자들에게 강력한 스파이크를 날렸다.
다음 주 방송에서는 '필승 원더독스'와 수원특례시청 배구단의 정면승부가 이어진다. 또한 다음 상대로 2024-2025 V리그 준우승팀 정관장 레드스파크스(이하 정관장)와의 경기가 예고되며 기대감을 더한다. 정관장은 '필승 원더독스' 주장 표승주의 마지막 프로팀. 과연 김연경 사단은 다시 마주한 프로의 벽을 넘어설 수 있을지 다음 이야기가 더욱 궁금해진다.
MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 7회는 오는 9일(일) 밤 9시 10분에 방송된다.
사진 제공: MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경> 방송 캡처
