미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

최종수정 2025-11-04 06:25

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업…

[스포츠조선 김소희 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 미용사로 변신한 근황을 전했다.

3일 이지현은 자신의 SNS에 "컬 너무 잘 나왔죠~ 사진엔 잘 안 담겼지만 머리 너무 잘 나와서 기분 짱짱"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 이지현은 지인의 머리를 손질하며 전문가 다운 실력을 뽐내고 있다. 섬세한 손놀림과 진지한 표정에서 숙련된 포스가 느껴진다.


미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업…
그는 시술 전후 사진을 공개하며 수준급 솜씨를 자랑했다. 한 팬이 "저도 가서 머리하고 싶은데 예약할 수 있냐"고 묻자, 이지현은 "이제 졸업이 얼마 안 남았다"며 미용 아카데미 졸업을 앞두고 있음을 전했다.

미용사 국가자격증 시험에 합격한 이지현은 현재 대형 미용실 프랜차이즈 아카데미에서 헤어디자이너 교육 과정을 밟고 있다. 그는 지난 9월 "준 디자이너를 달고 9일부터 11월 중순까지 헤어 시술을 해 드린다"며 "커트는 무료, 펌이나 염색·탈색은 약제비만 받는다"고 안내한 바 있다.

한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했으며, 두 차례의 이혼 후 1남 1녀를 홀로 양육 중이다. 최근 헤어디자이너로 변신해 활발히 활동 중이며, 예약이 조기 마감되는 등 뜨거운 관심을 받고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

2.

"다저스 왕조가 세워졌다", 누가 만든 전력인데...오타니의 희생과 헌신, "내년에도 WS 우승 1순위"

3.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

4.

손흥민 진짜 이 선수랑 사귀나?...경기 시작부터 승리 기념촬영도 딱 붙어서, 끝까지 무조건 '흥부 듀오 LOVE'

5.

대표팀보다 ML 포스팅이 더 궁금. 송성문의 대답은 "지금은 웨이팅 중. 단 마이너는 안가"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.