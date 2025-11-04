'장관급' 박진영 "공동위원장 제안 3개월간 거절..계속 연락와 수락" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 'JYP' 박진영이 대중문화교류위원회 공동위원장 제안을 3개월간 거절했다고 밝혔다.
박진영은 신곡이 나올 때마다 음악 방송보다도 '라디오스타'를 출연 1순위로 꼽는다고 밝혀 웃음을 자아낸다. 그는 "신곡을 낼 때마다 '라스' 출연을 생각한다"며 권진아와 듀엣곡 무대를 꾸며 큰 박수를 받는다.
또한 박진영은 지금은 배우로 활약 중인 원더걸스 안소희를 향한 남다른 애정을 숨기지 않는다. 그는 "소희는 내 절친이다. 너무 순하고 착한 애다"라고 말하며 아버지 같은 미소를 짓는가 하면, '안소희 첫 단독 팬미팅' 축하 영상을 이탈리아에서 비를 맞으며 찍은 이유를 유쾌하게 밝혀 웃음을 안긴다. 특히 서로를 '절친'이라 부르는 두 사람은 즉석에서 댄스 무대를 선보이며 14년 만의 호흡을 자랑한다.
또한 JYP 소속 스트레이 키즈의 빌보드 7연속 1위 비하인드를 공개하며 자부심을 드러낸다. 그는 "이 친구들은 진짜 자기 색깔이 있다. 내가 할 일은 길만 닦아주는 것뿐"이라며 후배 사랑도 드러냈다. 이어 스트레이 키즈에게 총 1억 원이 넘는 금 선물을 한 사연을 밝히며 "요즘 또 금 시세가 올랐다"라고 덧붙여 웃음을 자아낸다.
이어 박진영은 신사옥에 준비 중인 '유기농 식당'과 '유기농 도시락 배송' 계획을 언급하며 "먹는 것도 결국 음악처럼 진심이 중요하다"라고 자신의 철학을 전한다. 가족 이야기도 공개된다. 두 딸의 아빠인 그는 요즘 제일 많이 하는 놀이의 정체를 밝히며 '가수 DNA'를 가진 딸들 얘기로 미소를 짓는다. 그는 "첫째는 춤을 잘 추고, 둘째는 노래를 잘한다"라고 흐뭇해한다.
음악과 예능, 그리고 가족에 대한 이야기를 솔직히 털어놓은 박진영의 신곡 무대와 토크는 오는 5일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.