여진구, 軍입대 앞두고 팬들에게 특별한 선물…성수동 '팝업' 열고 직접 만난다

기사입력 2025-11-04 09:07


여진구, 軍입대 앞두고 팬들에게 특별한 선물…성수동 '팝업' 열고 직접 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 여진구가 군 입대를 앞두고 팬들에게 특별한 선물을 선사한다.

배우 여진구가 오는 7일부터 9일까지 서울 성수동 카페 '쎈느(Scene)'에서 팝업스토어 <콤마(c'omma)>를 열고 팬들과 직접 만난다.

이번 팝업은 배우 전용 팬덤 플랫폼 '하이앤드'(HIAND)와 함께 기획된 프로젝트로, 그동안 팬들에게 받은 사랑에 보답하기 위해 마련됐다. 하이앤드를 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 큰 사랑을 받아온 여진구는 이번 팝업을 통해 팬들과 함께한 시간들을 추억하고 감사의 마음을 전하고자 한다. 이름처럼 '잠시 쉬지만, 다시 돌아올 쉼표의 시간'을 의미하며, 배우의 발자취를 따라 자연스럽게 추억을 쌓을 수 있는 공간으로 구성됐다.

팝업스토어에서는 여진구의 연기 여정을 담은 전시물과 진심 어린 영상 메시지가 상영되는 미디어 월이 어우러져 감동을 더한다. 방문객들은 배우의 지난 활동을 되짚어보며 직접 편지를 남기거나, 여진구의 시그니처 프레임으로 네 컷 사진을 촬영하는 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.

또한 여진구가 직접 디자인에 참여한 MD 상품도 현장에서 만날 수 있다. 여진구를 상징하는 민트 컬러와 공식 팬클럽명을 활용한 키링, 스티커, 티셔츠 등 한정판 굿즈가 준비되어 있다. 배우의 취향이 담긴 아이템을 직접 만나볼 수 있어 팬들의 높은 관심이 예상된다. 현장에서는 팬들을 위한 특별 이벤트도 진행된다. 11월 9일에는 미니 팬사인회<Always, In Between / You, Me, With>가 열리며 당일 방문 고객들을 대상으로 총 20명을 선정, 현장에서 바로 당첨 여부를 확인할 수 있다.

이와 함께, 팝업 오픈에 앞서 하이앤드 앱 내에서 진행되는 사전 이벤트인 '폴라로이드 촬영 이벤트'도 마련됐다. 하이앤드 내 여진구 라운지 가입 인증자를 대상으로 5명을 추첨해, 팝업 현장에서 여진구와 함께 폴라로이드 사진을 촬영하는 특별한 기회를 제공한다. 자세한 이벤트 안내 및 참여 방법은 하이앤드 앱 내 여진구 라운지에서 확인할 수 있다.

한편, 여진구의 팝업 스토어 콤마는 11월 7일부터 9일까지 성수동 카페 쎈느(서울 성동구 연무장5길 20)에서 진행되며 별도의 예약 없이 무료로 입장할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

5.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

5.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.