여진구, 軍입대 앞두고 팬들에게 특별한 선물…성수동 '팝업' 열고 직접 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 여진구가 군 입대를 앞두고 팬들에게 특별한 선물을 선사한다.
팝업스토어에서는 여진구의 연기 여정을 담은 전시물과 진심 어린 영상 메시지가 상영되는 미디어 월이 어우러져 감동을 더한다. 방문객들은 배우의 지난 활동을 되짚어보며 직접 편지를 남기거나, 여진구의 시그니처 프레임으로 네 컷 사진을 촬영하는 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.
또한 여진구가 직접 디자인에 참여한 MD 상품도 현장에서 만날 수 있다. 여진구를 상징하는 민트 컬러와 공식 팬클럽명을 활용한 키링, 스티커, 티셔츠 등 한정판 굿즈가 준비되어 있다. 배우의 취향이 담긴 아이템을 직접 만나볼 수 있어 팬들의 높은 관심이 예상된다. 현장에서는 팬들을 위한 특별 이벤트도 진행된다. 11월 9일에는 미니 팬사인회<Always, In Between / You, Me, With>가 열리며 당일 방문 고객들을 대상으로 총 20명을 선정, 현장에서 바로 당첨 여부를 확인할 수 있다.
한편, 여진구의 팝업 스토어 콤마는 11월 7일부터 9일까지 성수동 카페 쎈느(서울 성동구 연무장5길 20)에서 진행되며 별도의 예약 없이 무료로 입장할 수 있다.
