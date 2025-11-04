이수만, '2025 亞명예의전당' 헌액…AP "30간 한번도 비전을 꺾지…

|
[고재완의 ShowBIZ] 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더가 '2025 아시안 홀 오브 페임(Asian Hall of Fame)' 명예의 전당에 헌정됐다.
시상식에서 이수만 프로듀서를 소개한 이미경 CJ ENM 부회장은 "K-POP의 대부 이수만 프로듀서를 축하할 수 있어 진심으로 영광이다"라며 감동적인 헌정사를 전했다.
AP는 그가 아마존 프라임 다큐멘터리의 'King of K-pop' 호칭을 처음엔 거절했으나 미국 대중 소통을 위해 수용한 일화를 전하며 "이수만의 실용적이면서도 흔들림 없는 태도는 K-팝을 미국 주류시장으로 이끈 결정적 요인"이라고 평가했다.
또한 이수만이 지난 20년간 'Culture First, Economy Next(문화가 먼저, 경제는 그 다음)' 철학을 바탕으로 AI·4D 영상기술·세계관 스토리텔링을 결합한 'Culture Technology(문화기술)' 로 K-팝을 산업 생태계로 확장시켰다고 전했다.
LA Post는 이수만이 기술 기업 4DV Intelligence와 협력해 개발 중인 '인피니트 스튜디오(Infinite Studio)' 4D 가우시안 스플래팅 시스템을 소개했다. 이는 하나의 촬영으로 다각도 영상을 자동 생성해 제작 시간과 비용을 혁신적으로 절감하며, 세계적 그래픽 컨퍼런스 SIGGRAPH 2025에서 주목받았다. 그는 "I never see AI as a threat ? it's a collaborator(나는 AI를 위협이 아닌 협력자로 본다)"라며 "AI는 창의성을 대체하지 않고 증폭시키는 동반자이며, 이는 문화기술의 다음 단계를 여는 열쇠"라고 강조했다.
또한 "AI 기술이 빠르게 발전하는 속도에 비해 AI로 생성되는 컨텐츠와 창작자의 권리에 대한 법적 기준과 규율이 제대로 마련되지 않고 있으며 명확한 법률과 글로벌 기준이 필요하다"고 밝히며 이는 한 나라만의 문제가 아닌, 전세계가 집중하고 해결해야 하는 시급한 과제라는 점을 설명했다.
AP는 이수만 프로듀서가 2009년 보아(BoA)의 미국 데뷔곡 'Eat You Up' 프로젝트에 약 500만 달러를 투자했지만 당시 미국 시장은 아직 K-팝을 받아들일 준비가 되어 있지 않았다고 보도했다. 그는 "곡을 조금 수정했더라면 결과가 달라졌을 것"이라며 그 경험을 회고했고, 이 실패가 "글로벌 창작자 네트워크를 직접 구축해야 한다는 확신"으로 이어졌다고 밝혔다.
이후 그는 세계 각국 작곡가들과 직접 연결하며 S.E.S의 히트곡 'Dreams Come True'를 핀란드 작곡가로부터 직접 구입했다. "핀란드 주소를 찾아가 계약서를 직접 작성했다"는 일화를 전하며, AP는 이를 "유럽·아시아·미국을 잇는 K-POP 국제 협업 시스템의 출발점"으로 평가했다.
AP는 엑소(EXO), 에스파(aespa) 등 그룹들의 세계관(Worldview) 시스템이 이수만 프로듀서가 MTV 시대의 시청각 언어에서 영감을 받아 창안한 것이라 전했다. 그는 "뮤직비디오는 3~4분 안에 영화 같은 이야기를 담아야 한다"고 말하며 여러 음악과 영상을 연속 서사로 엮는 '시리즈형 내러티브'를 제시했다. 이 구조는 K-POP을 단순한 음악 장르가 아닌 스토리텔링형 글로벌 콘텐츠로 진화시킨 계기가 되었다.
AP는 이수만 프로듀서가 K-POP 산업의 그늘에 대해서도 언급했다고 보도했다. 그는 "온라인 악성 댓글과 익명성 문제는 국경을 넘는 글로벌 이슈"라며 국제적 '사용자 확인 및 중재 시스템'의 필요성을 강조했다. AP는 이를 "산업의 사회적 책임까지 포괄하는 리더십"으로 평가했다.
그는 "창의력은 국경이 없으며 우리 모두를 연결하는 보편적 언어"라며 "음악은 마음을 움직이고 낯선 이들을 이어주는 나의 평생의 언어이자 문화를 연결하는 힘"이라고 소감을 밝혔다.
또한 "한국과 아시아가 예술가의 땅일 뿐 아니라 프로듀서의 고향이 되기를 바란다"고 덧붙이며 청중의 기립 박수를 받았다.
'아시안 홀 오브 페임' 측은 이수만 프로듀서를 "글로벌 음악 및 엔터테인먼트 산업의 개척자"로 소개하며 헌정 이유를 밝혔다. 그는 '버라이어티 500' 한국인 유일 5년 연속 선정, '아시아 소사이어티 게임 체인저 어워즈' 한국인 최초 수상(2016), '빌보드 임팩트 리스트' 등재(2020) 등 글로벌 음악 산업 전반에서 혁신적 리더십을 인정받아왔다.
최근에는 Z세대와 알파세대의 감성을 융합한 잘파팝 (Zalpha Pop) 을 제시하며, 음악·퍼포먼스·비주얼·스토리텔링을 결합한 새로운 문화 패러다임을 선도하고 있다.
