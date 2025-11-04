주현영, 왜 이렇게 예뻐졌어?…'아침 햇살' 같은 비주얼 포착 ('착한 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '착한 여자 부세미' 주현영의 다채로운 매력이 포착됐다.
장난스레 두 눈을 반짝이는 해맑은 얼굴과 달리, 백혜지(주현영)의 행보는 도무지 종잡을 수 없었다. 그는 김영란의 비밀을 움켜쥔 채 날카로운 경고를 날리다가도, 갑자기 닥친 위기 상황에서 벗어날 수 있는 구원자가 되어줬다.
또한 백혜지는 김영란에게 원하는 것은 억만금이 아닌 함께 밥을 먹고, 커피를 마시고, 영화를 보러 가는 것뿐이라며 평범하기 그지없는 바람을 또박또박 전했다. 백혜지의 복잡다단한 면모는 매번 물음표를 남겼고, 더 나아가 시청자들에게 그의 진짜 본심이 무엇일지 추측하는 묘미도 함께 안겨줬다.
한편, '착한 여자 부세미' 촬영장 속 주현영의 모습이 담긴 비하인드 스틸 여러 장이 공개됐다. 이번 스틸에서는 주현영의 비타민 매력이 눈길을 사로잡는다. 자신의 전매특허인 화사한 미소를 짓거나 장난기 넘치는 포즈를 취하는 등 특유의 밝은 에너지가 가득한 모습으로 모두를 기분 좋게 만들었다.
또 다른 스틸에서는 주현영의 열정을 엿볼 수 있었다. 그는 촬영이 끝나면 세심하게 모니터링을 하며, 완성도 높은 장면으로 만들기 위해 심혈을 기울였다는 후문. 이에 주현영은 입체적인 배역을 완벽히 소화하며 남다른 존재감을 발산했다.
마지막까지 '착한 여자 부세미'의 재미 치트키로 활약할 주현영. 그는 "선악의 구분보다 각 인물들이 품은 상처와 외로움에 시선을 두어 주셨으면 합니다"라는 최종회 관전 포인트를 전해와 최종회에서 풀릴 서사에 기대감을 한껏 끌어올렸다.
지니 TV '착한 여자 부세미' 최종회는 4일 오후 10시 ENA에서 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.
