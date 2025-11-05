[SC리뷰] 이경실·조혜련, '선배' 故전유성 향한 그리움‥"곧 오빠 있…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 코미디언 이경실과 조혜련이 세상을 떠난 고(故) 전유성에 대한 추억을 들려줬다.
조혜련은 "너무 후배들에게 퍼주기만 하시는 분이었다. 마지막까지 전유성 오빠 옆에서 돌봐준 김신영이 보기에 좀 얄미운 후배가 하나 있었나보더라. 신영이가 '그 분은 그만 챙기시라'했더니 '걘 개그맨이잖아' 한마디 하셨다"고 밝히며 평소 후배들을 얼마나 아꼈는지도 들려줬다. 이경실은 "후배들이 더 잘할 수 있다는 마음이고. 누구도 개그맨들의 앞뒤를 안 봐주니 보호하고 싶으신 거다. 그런 마인드셨다"고 덧붙였다.
이밖에도 이경실, 조혜련 모두 먼저 보낸 아버지에 대한 그리움과 애틋한 마음을 솔직하게 들려주기도 했다. 조혜련은 아버지에게 물려받은 끼를 고마워하지 못하고 원망만 했던 자신을 돌아봤고, 이경실은 비싼 양주를 못 드시고 돌아가신 아버지를 위해 발렌타인 30년산을 사서 산소에 뿌려줬던 일화를 들려주며 눈물을 쏟았다.
