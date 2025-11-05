[공식] '07년생' 아이브 이서, 올해 수능 안 본다…"활동에 전념하기…

[공식] '07년생' 아이브 이서, 올해 수능 안 본다…"활동에 전념하기로"

아이브 이서. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 아이브 멤버 이서가 대학수학능력시험(수능)에 응시하지 않는다.

아이브 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 5일 스포츠조선에 "2026학년도 수능 응시 대상자인 이서는 대학 진학과 관련하여 최종적으로 올해 수능에 응시하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "당사는 이서와 수능 응시에 대해 오랜 논의를 거쳐 왔으나, 현재는 활동에 전념하고 싶다는 의견에 따라 이 같은 결정을 내리게 됐다"며 "향후 아티스트 의견에 따라 대학 생활은 추후 집중할 수 있을 때 진학 여부에 대해 고려 대상에 두고 활동을 진행할 예정"이라고 설명했다.

끝으로 소속사는 "보다 좋은 모습으로 찾아뵐 아이브와 이서를 향해 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁드리겠다"고 당부했다.

한편 이서는 2007년생으로 올해 만 18세다. 2021년 아이브 싱글 1집 '일레븐'(ELEVEN)으로 데뷔했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

