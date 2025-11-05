'장관급' 박진영, 정치 성향 밝혔다 "진보·보수 둘 다 아냐" ('라스')

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 'JYP' 박진영이 정치 성향을 최초로 공개했다.
이에 박진영은 "처음에 상근으로 제안받았는데 바빠서 3개월 동안 거절했다. 대통령 비서실에 강훈식 비서실장님이 있는데 내가 여러 사유를 대고 거절해도 계속 해결해 주셨다. 나중에는 거절할 이유가 없더라. 근데 주요 공직급이니까 너무 부담이 많이 됐다"고 밝혔다.
장관급 직책에 제공되는 의전도 모두 거절했다는 그는 "상근으로 일하면 월급도 받을 수 있는데 내가 어떻게 하겠냐. 가수도 하고 '라디오스타'도 해야 한다"며 "진짜 일은 산더미다. 근데 진짜 이 기회에 후배들과 K-POP 산업을 위해서 개인 회사 차원에서는 할 수 없는 일을 해볼까 해서 결국 결심하게 됐다"고 말했다.
박진영은 "자본주의는 정부가 간섭하지 않으면 부자들에게 너무 유리하다. 그래서 정부가 힘없는 서민을 보호할 수 있도록 진보 진영의 정책들이 꼭 필요하다. 근데 문제는 다른 나라에 비해서 너무 많이 보호해 주면 자본가들이 다른 나라로 간다. 이걸 막기 위해서 보수 진영의 정책들이 반드시 필요하다"며 "결과적으로 시대 상황과 다른 나라를 보면서 균형을 잡는 게 중요하다. 그래서 나는 어떤 진영에도 속할 마음이 없고 진보 진영도 보수 진영도 아닌 박진영이다. 열심히 일하겠다"고 밝혔다.