김재욱, 2년만 무인 문구점 폐점한다 "동네 기부천사였다"

기사입력 2025-11-06 16:44


김재욱, 2년만 무인 문구점 폐점한다 "동네 기부천사였다"

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 김재욱이 운영하던 '무인 문구점'을 정리하기로 했다.

김재욱은 6일 개인 계정을 통해 '무인 문구점' 폐점 소식을 알렸다.

그는 "2년간 큰 깨달음을 준 자영업의 세계! 돈 벌었을까요? ㅋㅋ 2년 동네에 봉사했지요"라며 "폐점 정리 중입니다. 11월 20일까지 폭탄세일, 점포정리 할인합니다. 반값이상 할인도 있어요. 걷어가세요!"라고 전했다.

또한 김재욱은 "#자영업의 길 #정리되고 술 마실거에요 #동네 기부천사"라는 해시태그를 덧붙이며 웃픈 심정을 전했다.

한편 한편 김재욱은 2005년 KBS 20기 공채 개그맨으로 데뷔했으며 KBS2 '개그콘서트' 등에서 활약했다.

특히 지난 달, 육종암 투병 중인 여동생이 세 번째 암 수술을 받았다는 소식을 전해 안타까움을 자아낸 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

토트넘 역대 최고 영입 손흥민의 미친 위엄...홀란-더 브라위너-발락과 나란히 "분데스→EPL 이적 모범 사례"

3.

초대박! 뎀벨레→이강인 'PSG 에이스 교체' 현실화…"LEE 움직임 다이내믹하네" 佛도 호평일색

4.

우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다! 오타니+야마모토 출동 34년 만에 신기록

5.

CYA 투수 못 보낸다! '선수단 박사' 새 감독에 김하성도 잡는다면, '완전체' ATL 부활을 꿈꾸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.