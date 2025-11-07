전지현, 첫 예능서 눈물 터졌다..."사라진 언니 보고 싶어요"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전지현이 이지혜의 졸업사진을 보고 폭소하며 눈물을 흘렸다.

6일 '공부왕찐천재 홍진경' 채널에는 '유튜브 최초출연! 전지현이 처음 밝히는 데뷔부터 결혼까지 인생 풀스토리' 영상이 게재됐다.

영상에서 전지현과 홍진경, 이지혜, 장영란은 네 자매 콘셉트로 '전지현과 시스터즈'라는 상황극을 선보였다. 대본을 확인한 홍진경은 "처음에 농담하는 줄 알았다. 시스터즈라고 그래서 웃기려고 하는 줄 알았다. 차라리 전지현과 기타 등등으로 해라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

스튜디오에 등장한 전지현은 첫 예능 출연임에도 바로 "언니들 오랜만이에요"라며 친근하게 인사를 나누며 빠르게 분위기에 적응하는 모습을 보였다.

이날 전지현은 학창 시절 인기를 묻자 "워낙 어렸을 때 데뷔했다 보니까 오히려 그럴 기회가 별로 없었던 거 같다"며 겸손하게 답했다. 이에 홍진경은 "난 차인 적이 없다. 찬 사람 있으면 제보해달라"며 나섰고, 이지혜도 "난 진짜 남자를 끊임없이 만났던 거 같다. 계속 끊임없이 오버랩했다"며 과거 인기를 자랑했다.


MC 남창희는 "네 자매가 워낙 인기가 많았다고 하니까 학창 시절 사진을 공개하겠다"며 네 사람의 학창 시절 사진을 공개했다. 먼저 홍진경의 고등학교 시절 사진이 공개됐고, 홍진경은 "전날 엄마한테 많이 맞아서 상태가 안 좋았다"고 해명해 웃음을 자아냈다.

이어 이지혜의 학창시절 사진이 공개되자, 전지현은 웃음을 참지 못하고 눈물까지 흘리며 폭소했다. 이를 본 이지혜는 "지현아, 그렇게 크게 웃지 마"라고 말해 웃음을 더했다. 장영란은 "지혜 별명이 '개미핥기'였다"고 거들었고, 이지혜는 "엄마가 원래는 하나를 더 낳으셨다. 죽은 언니가 한 명 있다. 지현이도 울지 않냐. 사실 슬픈 사연인 거다. 이 언니 다음에 내가 나온 거다. 그 언니는 갑자기 없어져서 불가사의다. 엄마가 그래서 항상 가슴에 아픔을 갖고 사신다"며 너스레를 떨었다. 이에 전지현은 눈물이 그렁그렁한 눈으로 "보고 싶어요"라며 '사라진 언니'에게 영상 편지를 보내 웃음을 안겼다.

장영란은 자신의 학창 시절 사진이 공개되자 "방송에서 다 밝혔기 때문에 나는 창피하지 않다. 쌍꺼풀은 했고, 코와 입은 다 내 거다. 눈만 세 번 정도 하고 코는 내 코"라며 "'개미핥기' 언니랑 눈의 느낌이 비슷하지 않냐. 그 핏줄이 그대로 간다"고 당당하게 말했다.

마지막으로는 전지현의 동국대 재학시절 사진이 공개됐다. 청순하면서도 앳된 미모에 다른 출연자들은 "진짜 예쁘다"며 감탄했다.

