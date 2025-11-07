안은진, 충격적 미모 변화.."'키스는 괜히 해서!', 마음으로 푹 빠지…

안은진, 충격적 미모 변화.."'키스는 괜히 해서!', 마음으로 푹 빠지고 싶어"

[스포츠조선 문지연 기자] 안은진이 '키스는 괜히 해서!'를 선보인다.

12일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(하윤아 태경민 극본, 김재현 김현우 연출)는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스이다. '4회 엔딩=키스신은 국룰'이라는 로코 드라마의 루틴을 과감하게 파괴, 키스부터 시작하는 짜릿하고 찐한 도파민 폭발 로맨스를 예고해 주목받고 있다.

안은진(고다림 역)은 극 중 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 회사에서 과거 천재지변급 키스를 한 구 썸남 장기용(공지혁 역)과 재회하는 싱글녀 고다림 역을 맡았다. 고다림은 아무리 힘든 상황에서도 늘 밝고 꿋꿋한, 그래서 더 응원하고 싶은 '햇살 여주'이다. 안은진의 본격 로코 도전인 만큼, 그녀의 본체 매력과 꼭 닮은 캐릭터인 만큼 예비 시청자들이 관심과 기대가 뜨겁다.

고다림은 취업준비생, 오피스 우먼, 위장 애엄마와 위장 유부녀까지. 처한 상황에 따라 다양한 모습을 보여주는 인물이다. 이에 대해 안은진은 "다림이의 상황은 언제나 시시각각 변하기 때문에 단조로울 틈이 없다. 하나하나 해결해 나가지만 계속 이겨내야 하는 상황들이 벌어진다. 그래서 저는 다림이의 상황에 몸을 맡기고 집중하는 방향으로 연기한 것 같다. 눈앞에 주어진 퀘스트를 깨 가면서 다림이는 더욱 단단해지기 때문이다"라고 설명했다.

안은진은 "첫 회를 보면 바로 '정말 재미있고 설레는 드라마가 나왔구나, 간질거리는 마음으로 푹 빠지고 싶은 드라마가 찾아왔구나'라고 느끼실 것이다. 1회부터 마지막까지 몰아붙이는 빠른 전개에 몸을 맡기면 어느새 다림과 지혁을 사랑하고 있는 자신을 발견할 수 있을 거라 생각한다"고 말했다.

이어 "정말 두근거리고 간질간질한 작품으로 시청자 분들을 만나게 되어 벌써부터 설레고 있다. 부쩍 쌀쌀해지는 가을, 여러분들이 마음을 따뜻하게 녹여줄 작품이 준비되어 있다. 즐겁고 편안한 마음으로 지켜봐 주셨으면 좋겠다. 곧 만나요!"라고 러블리한 시청 독려도 잊지 않았다.

'키스는 괜히 해서!'는 12일 수요일 오후 9시 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

