전현무, 정윤호와 함께 한우카세 '레슨' 받았다 "사장님 열정이.." ('전현무계획3')

기사입력 2025-11-07 10:14


사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

[스포츠조선 안소윤 기자] '전현무계획3' 전현무, 곽튜브, 정윤호가 아산의 '한우카세' 맛집에서 신선한 충격에 빠진다.

7일 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 4회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 정윤호(유노윤호)가 충남 아산의 한우 맛집에서 환상의 '한우 오마카세 레슨'을 받는 현장이 공개된다.
사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'
이날 세 사람은 여(女)사장님이 홀로 운영하고 있는 아산의 한 식당을 찾아간다. 이들은 식당에 들어서자마자 특이한 비주얼을 가진 무언가를 발견해 "이게 뭐야?"라며 '동공확장'을 일으킨다. 대체 무슨 이유로 놀라워하는 것인지 궁금증이 치솟는 가운데, 사장님은 무려 37kg 상당의 소갈비 한 짝을 어깨에 이고 재등장해 또 다시 이들을 충격에 빠뜨린다. 비상하게 눈빛을 반짝인 사장님은 소갈비를 세 사람 앞에서 발골하기 시작하고, 정윤호는 난생 처음 보는 '발골쇼'에 찐 감탄한다.

그러더니 사장님은 어느 곳에서도 맛볼 수 없는 '살치살 육사시미'를 한 접시 썰어준다. 이를 받아든 정윤호는 "사장님이 레슨을 해주시는 것 같다. 이건 첫 번째 레슨~"이라며 자신의 '밈'까지 소환해 웃음을 안긴다. 전현무도 "사장님 열정이 '여자 정윤호' 같다"고 받아쳐 대환장 케미를 이룬다. 뒤이어 세 사람이 난생 처음 경험한 '살치살 육사시미'에 감탄하며 먹방에 돌입하는데, 이후로도 미나리 소갈비뼈 불판과 철판에 익혀진 살치살&안창살 스테이크, 갈비 전골, 도가니탕이 끊임없이 서빙된다. 이에 '열정맨' 정윤호는 "제발 멈춰줘요~"라며 애걸하기까지 해 모두를 폭소케 한다.

세 사람이 입을 모아 "이런 식당은 지인들을 데리고 올 때 자랑거리!"라고 극찬한 '네버엔딩' 한우카세 맛집의 정체는 본방송을 통해 공개된다.

한편 MBN·채널S '전현무계획3' 4회는 7일 오후 9시 10분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

