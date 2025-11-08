'44kg' 한혜연, 다이어트 식단 공개..만두와 과일로 '초간단 밥상'

정유나 기자
기사입력 2025-11-08 07:59
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'사기 혐의' 이천수 측 "고소인과 원만히 합의, 오해 풀고 고소 취하" [전문]
67세 홍서범 "월 모임 비용만 1천만원, 조갑경♥ 인내심 늘어"
'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편스토랑')
손담비♥이규혁, 결국 월세 천만원 '이태원 부촌' 떠난다..."오르막 너무 힘들어"
전현무, 전여친과 커플링 맞춘 과거까지 소환…첫 러닝에 감격 "최고령자가 해내" ('나혼산')
충격 폭로! "수준 이하 경기력" 손흥민, 토트넘 떠나 부활한 이유..."SON 위한 비밀노트 있다"→"필요할 땐 언제든"
"손흥민 등번호 당장 반납해"→"내 뜻대로 되지 않아" SON 7번 얼마나 무거웠나...후계자의 '진심 고백', "매일 최선을 다해 노력하는 중"
토트넘 '오피셜' 공식발표 "레전드 손흥민 못 넘었다"...하지만 연봉은 SON 이상? '케인급 대우' 재계약 약속 완료
"또 히트쳤다" 믿고 보는 일본 국대 유니폼, 2026년 월드컵서 입을 유니폼 '2위' 호평…"수평선 무늬 강렬"
"韓 레전드 손흥민 대체자가 日 이강인?" 토트넘, 亞 마케팅 효과 못 잊었다..."차세대 아시아 슈퍼스타 영입 원해"