'45세' 타블로, 유서 썼다 "♥강혜정-딸 하루 위해"[SC리뷰]

백지은 기자
기사입력 2025-11-09 06:11
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"
정준하 욕먹었는데…진짜 ‘강남역 변우석’ 됐다 “홍보대사 위촉” ('놀뭐')
유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐)
"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"
김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"
사회인 야구팀 상대로 이겼다고 좋아해야 할까...물방망이 타선, 힘 빠진 마무리 '변수 한가득'
3-0 승리 류지현호, 첫 경기부터 숙제 생겼네. 17K 무실점 마운드는 합격, 5안타 3득점 타선이 문제[고척 리뷰]
세징야의 간절한 기도 통했다! '김현준 94분 극장골' 대구, 잔류 불씨 살렸다...광주전 1-0 승리→제주, 안양전 1-2 패배[K리그1 리뷰]
허훈 전격복귀. 완전체 KCC는 강했다! KT 88대81 완파. 허 훈 가세, KCC에게 어떤 효과 가져다 줬나
국대 데뷔전 승리 류지현 감독 "젊은 불펜 국제경쟁력 확인. 내일 선발은 오원석+이민석"